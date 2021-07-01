На госуслугах теперь можно оформить два новых пособия

Для оформления выплаты необходимо иметь подтвержденную учетную запись и заполнить интерактивную форму заявления на госуслугах. При этом данные, имеющиеся в распоряжении портала, будут подтягиваться в форму автоматически.

Заявление будет направлено на рассмотрение в Пенсионный фонд, после чего пользователю через личный кабинет на госуслугах поступит информация о назначенной выплате либо о необходимости предоставить в ведомство недостающие документы.

Право на назначение указанных пособий имеют те граждане, размер среднедушевого дохода семей которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту пребывания или же фактического проживания заявителя.