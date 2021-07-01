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01.07.2021 20:22
Рубрика: Экономика

В один клик

На госуслугах теперь можно оформить два новых пособия
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(8495)
На портале госуслуг появилась возможность оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от восьми до семнадцати лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, сообщает минцифры. Заявление на оформление выплат уже подали более 142 тыс. человек.

Для оформления выплаты необходимо иметь подтвержденную учетную запись и заполнить интерактивную форму заявления на госуслугах. При этом данные, имеющиеся в распоряжении портала, будут подтягиваться в форму автоматически.

Фото: epa.ru
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Заявление будет направлено на рассмотрение в Пенсионный фонд, после чего пользователю через личный кабинет на госуслугах поступит информация о назначенной выплате либо о необходимости предоставить в ведомство недостающие документы.

Право на назначение указанных пособий имеют те граждане, размер среднедушевого дохода семей которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту пребывания или же фактического проживания заявителя.

Экономика Пенсии и пособия Государственные интернет-услуги Декретные и пособия на ребенка

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