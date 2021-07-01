На Украине заявили о потере "морального превосходства" в глазах ЕС

Украина потеряла "моральное превосходство" в глазах Евросоюза. Такое мнение высказала глава комитета Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе, которую цитирует РИА Новости. В чем раньше выражалось это превосходство, политик, впрочем, не пояснила.

По ее мнению, страны ЕС сейчас пытаются вновь наладить сотрудничество с Москвой именно из-за разочарования в Киеве, который демонстрирует "размывание ценностей".

При этом украинская сторона озабочена строительством газопровода "Северный поток-2", которое уже вышло на финальную стадию. В этих условиях госпожа Климпуш-Цинцадзе уверена, что Украине нужна некая "реальная стратегия" в вопросах безопасности, экономики и технологий. Но кто и как будет реализовывать эту стратегию, пока не ясно. При этом нардеп настаивает, что "ни на какие экономические компенсации Украина не должна соглашаться".