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01.07.2021 13:53
Рубрика: Экономика

Научные центры подключат к компьютерной сети к концу 2024 года

Текст: Юлия Акиньшина

Все ведущие научные и образовательные учреждения подключат к национальной исследовательской компьютерной сети к концу 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе пленарного заседания восьмого форума регионов России и Беларуси.

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"Правительство проводит работу по созданию общей инфраструктуры. Сейчас готовим к реализации проект по расширению национальной исследовательской компьютерной сети и подключению к ней ведущих научных центров и университетов ЕАЭС. Сейчас к сети подключены 150 научных и образовательных организаций, 16 суперкомпьютерных центров, более 150 центров коллективного доступа и 110 уникальных научных установок. К концу 2024 года к сети в полном объеме будут подключены все суперкомпьютерные центры и центры коллективного доступа, а также ведущие научные и образовательные организации страны", - сказал Чернышенко.

Он уточнил, что сейчас суммарный объем данных, передаваемых по сети за год, превышает 60 Петабайт.

Кроме того, по словам вице-премьера, до конца года в России также будет функционировать сеть из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 10 из которых уже созданы в 20 регионах России.

Наука Экономика Отрасли Связь Экономика Бизнес Инновации Правительство Вице-премьеры Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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