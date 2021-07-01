Иностранные работники зарабатывают в среднем 43 тысячи рублей, в столице - 60 тысяч, подсчитали в Федерации мигрантов России (ФМР). По ее данным, доходы мигрантов по сравнению с допандемийными временами выросли в полтора-два раза. Для сравнения, среднемесячная начисленная зарплата по стране в апреле, по данным Росстата, превысила 56 тысяч рублей.

"В стране как было от 9 до 10 млн мигрантов, так и осталось, - считает президент ФМР Вадим Коженов. - На пике пандемии смогли уехать только 400 тысяч человек, но сейчас это же число уже вернулось в Россию".

По его словам, только из Таджикистана прибывают по десять самолетов в неделю, из Киргизии - до трех рейсов. В Узбекистане открыто представительство российского миграционного центра, там набирают персонал для отечественных работодателей и обеспечивают прибытие работников в Россию. Закрытыми из стран СНГ остаются только Украина, Молдова и Туркменистан. Из остальных государств трудовые мигранты так или иначе в Россию попадают.

Между тем власти и бизнес уже на протяжении года говорят о недостатке мигрантов - речь как о сфере ЖКХ, так и о стройках. Например, вице-премьер Марат Хуснуллин назвал среди главных сложностей при строительстве трассы М-12 Москва - Казань рост цен на стройматериалы и нехватку рабочей силы, традиционно состоящей из мигрантов. Только Москве, по оценке мэрии, не хватает 300 тысяч мигрантов.

"На стройке зарплата мигранта может доходить до 100 тысяч рублей, - отметил Коженов. - Многие из них сейчас заняты в частном секторе: строят дачи, сараи, они работают там, где им выгодно, но при этом остаются незаметными для крупных компаний и муниципальных предприятий".

На пике пандемии смогли уехать только 400 тысяч человек, но сейчас это же число уже вернулось в Россию

Объявленная амнистия для мигрантов, которая позволит без штрафов восстановить легальный статус тем, кто уже давно находится в стране, но не получил или вовремя не продлил необходимые документы, продлится до конца сентября и позволит выйти из тени до 1,1 млн человек, считает Коженов. Восстановив свой официальный статус, люди смогут выйти на рынок труда и, в том числе, пойти работать в строительные холдинги, устроиться на муниципальные предприятия.

По данным Международной организации труда (МОТ), за период с 2017 по 2019 год число трудовых мигрантов в мире выросло на 5 млн человек, достигнув отметки в 169 млн. Чаще всего иностранцы отправляются на заработки в Европу и Центральную Азию (37,7%), еще 25,6% трудятся в Америке, подсчитали в МОТ. На долю Арабских стран и Азиатско-Тихоокеанского региона приходится 28,5% трудовых мигрантов и на государства Африки - 8,1%. Как изменилось положение вещей за время пандемии, в МОТ пока подсчитать не успели. Однако отметили, что коронавирус повысил риски для тех, кто отправляет на заработки далеко от дома.

"Пандемия выявила всю нестабильность положения трудовых мигрантов, - говорит директор департамента условий труда и равенства МОТ Мануэла Томеи. - Как правило, они первые кандидаты на увольнение, им трудно получить доступ к лечению, на них не распространяются принимаемые на национальном уровне меры противодействия COVID-19".

Среди трудовых мигрантов всего мира 99 млн мужчин и 70 млн женщин, в том числе 16,8 млн человек в возрасте от 15 до 24 лет.