Названы отрасли, в которых больше всего выросли зарплаты

Банковский сектор показал наибольший (15%) рост зарплат во втором полугодии 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Авито.Работа".

По данным аналитиков, в тройку отраслей с наибольшим ростом зарплат вошли ресторанно-гостиничный бизнес (11%), а также административная работа и бьюти-сфера (по 7%).

Медианная зарплата (когда половина работников получает больше этой суммы, половина - меньше) в массовых профессиях составила 35 тысяч рублей. этот показатель на 3% больше, чем в первом квартале.

"Логистика и автомобильный бизнес - наиболее оплачиваемые группы профессий: в среднем работодатели предлагают по 45 тысяч рублей в месяц", - говорится в исследовании.