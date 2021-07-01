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01.07.2021 19:44
Рубрика: Общество

Мы в одной лодке?

В МЧС разъяснили, как, и надо ли вообще, рыбакам-любителям теперь регистрировать места хранения их лодок
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(8495)
Отныне владельцы стоянок маломерных судов обязаны регистрировать их в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России.
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Такие нововведения определены Правилами пользования базами для стоянок маломерных судов в РФ. Сами Правила утверждены приказом МЧС России и вступили в силу с 1 января этого года. В отношении их положений никаких разнотолков или разночтений не возникло.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
В Росрыболовстве рассказали о новых правилах любительской рыбалки

И только одна глава - N 3 - этих Правил вступила в силу с 1 июля 2021 года. И именно она может напрямую затронуть рыбаков-частников и даже вызвать на первом этапе некоторую напряженность из-за нечетко прописанных требований к стоянкам личных индивидуальных лодок. Поэтому в МЧС корреспонденту "РГ" разъяснили наиболее тонкие нюансы, прописанные в этой главе.

Дело в том, что согласно правилам, владелец стоянки теперь должен ежегодно, не позже чем за 30 дней до начала эксплуатации, подавать в ГИМС заявление-декларацию соответствия сооружения требованиям правил пользования. В заявлении должны быть указаны все параметры того места, где лодка или катер хранится.

"Должностные лица ГИМС МЧС России в течение пяти рабочих дней проверяют соответствие заполнения поступившего заявления-декларации рекомендуемому образцу, а также представленные документы. В случае соответствия заполнения заявления-декларации установленным требованиям должностные лица ГИМС МЧС России осуществляют его регистрацию путем присвоения регистрационного номера", - сказано в новых правилах.

Что касается стационарных стоянок на большое количество мест, то с этим вроде все ясно. Эти стоянки имеют статус кооперативов либо клубов и отношениями с органами МЧС там занимается, как говорится, специально обученный человек.

Фото: iStock
Мест для любительской рыбалки может стать меньше

Но вот как быть тем владельцам лодок, которые хранят их дома? Речь в основном, конечно, о рыбаках.

Скажем, в "речных" республиках или в "морской", как, например, в Дагестане, лодки у людей массово хранятся на территориях личных участков, которые примыкают к берегам.

В местах индивидуальной частной стоянки, лодка, как по "слипу", то есть по специально оборудованной наклонной плоскости, перед рыбалкой спускается к воде, а потом также поднимается назад вечером или осенью на зимовку.

В правилах же оговорено, что регистрации не подлежат только места швартовок лодок по берегам рек. А вот места хранения и особенно круглогодичного хранения в принципе подпадают под правила обязательной регистрации.

В пресс-службе МЧС России корреспонденту "РГ" пояснили, что право определения, подпадает стоянка под обязательную регистрацию или нет, будут определять на местах в индивидуальном порядке.

То есть в каждом регионе инспектор ГИМС МЧС России имеет право прийти во двор, где хранится маломерное судно, проверить место хранения катера и определить, надо регистрировать его, или нет.

На вопрос, не создает ли это потенциальную почву для возможных злоупотреблений и коррупции, в ведомстве ответили, что надеются, что таких случаев не возникнет.

Инспектор ГИМС МЧС сможет прийти во двор и посмотреть, где хранится лодка, чтобы определить, необходима ли регистрация такой частной стоянки

Ведь помимо вступления в силу новых правил регистрации, вступили в силу и новые правила досудебного обжалования действий или бездействия сотрудников МЧС.

Это означает, что владелец лодки в случае несогласия с действиями инспектора не обязательно должен сразу доставать кошелек, пытаясь на месте "уладить недоразумение", он может написать жалобу в МЧС. Ее можно подать в электронном виде на сайте спасательного ведомства. При этом жалоба эта будет рассмотрена не тем же инспектором, на действия которого пожаловался судовладелец, а стоящим выше по должности сотрудником Министерства. Здесь признают, что на первом этапе такие жалобы могут поступать, поскольку действительно в главе 3 новых Правил четко не определено, что считать стоянкой маломерного судна.

Как вам это?

Виктор Горшков, рыбак-любитель, Красноярск:

- Я свой водометный "Амур" вообще храню в сарае, на даче, на прицепе. Вряд ли туда инспекторы ГИМС приедут. Наверное, это больше не нас, рыбаков-любителей, касается, а тех, у кого яхты на Красноярском море и каютные катера по 10 метров с двигателями в 200 лошадей. А у моих деревенских друзей в Енисейском районе совсем никаких баз нет - лодку на берег вытащил, мотор снял, унес домой.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Алексей Богданов, судовладелец с 20-летним стажем, Самара:

- За намерение властей навести порядок с лодочными стоянками я голосую обеими руками - сегодня большинство из них существуют то ли по устной договоренности с чиновниками, то ли на основании сомнительных документов. Но при этом с клиентов деньги берут приличные, практически как за автомобиль. Только наводить порядок надо с умом. Если мне предложат платить за место под катером на острове, куда я приехал отдохнуть с семьей на выходные, то я против. Другое дело - в черте города, где и сегодня нет мест. Значит, нужно создавать новые парковочные места для лодок. То же самое и с зимними стоянками, если после регистрации стоянок цены там будут запредельные, то мне проще оттащить катер в гараж или к знакомым в деревенский сарай.

Сергей Макаров, рыбак с 35-летним стажем, Воронеж:

- Я ставлю лодку на пристани, называется она "Потребительский лодочный кооператив". ПЛК организован по принципу садового товарищества, и плата за стоянку там символическая: 10 тысяч рублей в год. Правда, приходится ездить через весь город. Есть в Воронеже и модные пристани в центре, где стоянка обходится в 20 тысяч в месяц. Если цена лодочной парковки станет неприемлемой, загоню лодку на прицеп и поставлю в гараж. А старики, у кого нет гаража, наверное, продадут лодки, моторы и попрощаются с любимым занятием.

Александр Пронин, директор астраханской лодочной станции, г. Астрахань:

- Мы уже все зарегистрировали: это просто освидетельствование на соблюдение правил безопасности, наличие спасательных средств и тому подобное, а так как они у нас всегда были, проблем никаких не возникло, на ценах это тоже никак не отразилось, да и неудобств для клиентов не возникало.

Подготовили Антон Валагин, Наталья Коротченко, Дмитрий Лапин, Ирина Чечурина

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