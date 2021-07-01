Обновленный ЛесЕГАИС начинает работать с 1 июля

Государственная электронная система контроля за оборотом древесины ЛесЕГАИС сегодня начнет действовать во всех регионах страны. До этого она проходила испытание в Вологодской, Архангельской, Тверской и Иркутской областях.

На этом этапе в ЛесЕГАИС появятся основные точки движения древесины от леса до потребителя: лесосеки, склады, деревообрабатывающие производства и таможенные пункты, рассказали в Рослесинфорге. В систему будут внесены географические координаты каждой точки, сведения об их владельцах, данные о количестве и породах деревьев, которые можно заготовить на том или ином участке, информация о балансе древесины на складах и производствах.

"Это необходимо, чтобы связать конкретный объем заготовленной древесины, точки перемещения от делянки до складов и последующей переработки, - сказала вице-премьер Виктория Абрамченко. - Разумеется, не будет резкой блокировки сделок, у лесопользователей есть полгода для тестирования функционала". Возможность блокировать сделки, по ее словам, у системы ЛесЕГАИС появится после Нового года.

Подача лесных деклараций и отчетов об использовании лесов возможна через портал федеральных или региональных госуслуг. Электронный сопроводительный документ на партии древесины до конца года будет действовать наравне с бумажным до конца года. Затем останется только цифровой вариант, который позволит всем заинтересованным ведомствам проверять законность происхождения и приобретения древесины, загруженной в лесовоз, пояснила Виктория Абрамченко. По ее словам, для контроля работы лесопользователей будут применять, в том числе, космические снимки.

Первое время наказания за неправильное использование ЛесЕГАИС предусмотрено не будет, добавили в Рослесинфорге. Это сделано для того, чтобы все игроки рынка смогли спокойно адаптироваться к новым инструментам. Переходный период будет действовать до конца года и позволит всем привыкнуть к новым правилам, отметила Виктория Абрамченко.

По словам вице-премьера, уже принят целый комплекс законодательных изменений, усиливающих возможности лесного надзора. В том числе запрещено находиться в лесу с техникой для заготовки древесины без разрешительных документов на такую работу, а также сдавать лесные участки в субаренду.