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01.07.2021 00:00
Рубрика: Власть

Обжаловать решения контролеров стало удобнее

Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8494)
С 1 июля меняется порядок обжалования действий и решений федеральных контрольных ведомств: устанавливается единый регламент рассмотрения жалоб, весь процесс переходит на площадку портала госуслуг, вводится правило о том, что перед обращением в суд нужно сначала обязательно подать жалобу в контрольный орган. Ответ должен прийти в течение 20 рабочих дней. Это сэкономит время, силы и нервы на взаимодействие с контролерами.

Такой порядок касается основных видов контроля, который осуществляют 19 ведомств, включая МЧС, Федеральную налоговую службу, Роскомнадзор, Росприроднадзор, Ростехнадзор, Роструд, Роспотребнадзор, Росздравнадзор. До 1 июля обязательное досудебное обжалование работало в экспериментальном режиме, в пилоте участвовали МЧС, Росздравнадзор, Ростехнадзор. На все виды контроля оно распространится с начала 2023 года.

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На портал госуслуг переносится все взаимодействие с контролерами, включая обмен документами, отмечает руководитель проекта Аналитического центра при правительстве Константин Цветов. Там же, на портале госуслуг, можно отслеживать все этапы рассмотрения жалобы.

Государству этот подход тоже выгоден: он снижает судебные расходы, сокращает участие сотрудников контрольных органов в судах, обеспечивает единые подходы к применению нормативных актов, говорит Цветов. Наконец, этот механизм позволяет отслеживать качество работы контролеров и актуальность системы обязательных требований.

Процедура однообразна для всех и происходит с помощью портала госуслуг и единой системы типового облачного решения контрольно-надзорной деятельности (ТОР КНД), это позволяет отслеживать каждую жалобу независимо от того, в какой орган ее подали, объясняет начальник Проектного управления по реализации мероприятий в области КНД Департамента проектного управления Центра экспертизы и координации информатизации Константин Никитин.

20 дней отводится контрольному органу на рассмотрение жалобы и ответ. Все взаимодействие с контролерами, включая обмен документами, переносится на портал госуслуг

Также с 1 июля 2021 года начнет действовать новый закон о государственном и муниципальном контроле. Он, в частности, закрепляет возможность мониторинговых закупок товаров и услуг (в режиме "тайного покупателя") и инспекционных визитов, которые длятся не более одного дня и не столь трудозатратны для предпринимателей, как обычная проверка. Плановые проверки утрачивают роль основного инструмента контроля.

Власть Работа власти Госуправление Вступают в силу в июле 2021 года

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