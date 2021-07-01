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01.07.2021 20:20
Рубрика: Культура

В Италии найдено 3000-летнее "окно в другой мир"

Текст: Денис Передельский
Фото: Cremaschi et al, PLOS One Фото: Cremaschi et al, PLOS One
Фото: Cremaschi et al, PLOS One

Международная команда археологов представила исследование, объясняющее происхождение и предназначение загадочного деревянного сооружения, построенного на территории современной Италии более 3000 лет назад. Ученые считают, что оно могло быть "бесконечным бассейном" бронзового века, помогавшим людям увидеть "другой мир".

Фото: iStock
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Об открытии рассказывает Live Science. Загадочное сооружение итальянские археологи обнаружили еще в 2004 году недалеко от города Ночето, к западу от Пармы, в северной части Италии. Оно расположено в долине реки По.

Этот объект археологи назвали Vasca Votiva, что означает "священный бассейн". Его длина составляла 12 метров, ширина - семь метров, а глубина - три метра. Он был выкопан на вершине небольшого холма. Этот бассейн был тщательно облицован деревянными шестами, досками и балками из дуба, вяза и ореха.

Работа была выполнена столь искусно, что даже сейчас многие элементы находятся в хорошем состоянии. Данный объект оказался не похожим ни на один другой общественный или частный бассейн римского и доримского периода.

Хотя поначалу археологи считали, что это был публичный бассейн. Однако место его расположения, а также его архитектура вынудили экспертов отказаться от этой гипотезы. В новом исследовании международная команда выдвинула гипотезу: это было сакральное сооружение, которое, подобно знаменитому английскому Стоунхенджу, должно было символически "уводить людей в другой мир".

По словам Стерта Мэннинга, археолога Корнеллского университета в Нью-Йорке, эта структура была лишь похожа на бассейн. На самом деле ее создали для ритуальных целей. Сооружение было панорамным. Это был "бесконечный бассейн", отражавший небо таким образом, что глядя на него, у зрителей создавалось впечатление, будто они смотрят в "другое царство".

"Если бы вы подошли к этому сооружению и посмотрели бы на поверхность воды, то вы стали бы свидетелем потрясающего эффекта, - говорит Мэннинг. - Глядя вниз, вы смотрели бы на отраженное небо и воспринимали бы его таким образом, словно, в некотором смысле, вы попали в другой мир".

Исследователи также определили, что необычная структура была построена где-то между 1436 и 1428 годами до нашей эры. Ранее вопрос о возрасте сооружения оставался открытым. Уточнить его удалось благодаря довольно четкой датировке деревянных конструкций.

Фото: iStock
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Для этого команда изучила годичные кольца на срезах бревен и измерила уровень радиоактивного углерода-14 в каждом кольце. Деревья перестают поглощать углерод после того, как их срубили. При помощи современного оборудования ученым удалось почти с точностью до года определить, когда именно были срублены деревья, которые использовались для строительства бассейна.

Это позволило установить, что истинная дата постройки Vasca Votiva приходилась на середину XV века до нашей эры, а это был период огромных культурных изменений в северной части Италии. Доминирующим обществом в этом регионе в то время являлась культура Террамаре. Как раз в тот период времени она переживала переход от небольших примитивных ферм к социально более сложному сообществу, к строительству более крупных поселений.

Начали появляться первые крупные культурные центры, а местные жители все больше внимания уделяли сельскому производству и активно расширяли пахотные площади. Тогда же здесь появились первые системы орошения полей. Кстати, ученые выдвигали версию о том, что загадочное сооружение могло быть резервуаром одной из мелиоративных систем.

Однако, во-первых, не было найдено никаких ответвлений от него, оросительных каналов. Во-вторых, уж слишком тщательно для примитивного резервуара был построен этот бассейн. Словом, ученые пришли к выводу, что это было сакральное место, по сути, указывавшее людям "путь в другой мир" во время религиозных церемоний.

С полной версией исследования можно ознакомиться в журнале PLOS One.

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