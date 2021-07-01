ОПЕК+ определится с добычей нефти до конца года

От встречи участников ОПЕК+ 1 июля не ждут сенсаций. Интрига строится вокруг длительности нового плана альянса по росту добычи нефти и его объемам. Особых разногласий внутри сделки нет, но, наверное, впервые ее участники чувствуют себя абсолютно комфортно, а это притупляет бдительность.

Цены на нефть превысили трехлетние максимумы осени 2018 года, когда о Covid-19 не знали даже футурологи. Спрос растет и даже по консервативным прогнозам уже в 2022 году достигнет допандемийного уровня 2019 года.

Серьезную поддержку нефтяным котировкам оказывают США - крупнейший в мире производитель и потребитель нефти, а именно - инфляция в стране и снижение запасов нефти в хранилищах. По оценкам некоторых представителей ФРС ослабление доллара может продолжиться до конца этого года. С января, американская валюта уже потеряла 2,5% по отношению к канадскому доллару, 1,7% к британскому фунту, 1,2% по отношению к рублю. Уровень запасов в нефтехранилищах страны с начала мая упал на 30 млн баррелей.

Но упоминания о "сохраняющихся рисках" не дань традиции, они действительно есть и могут серьезно повлиять на развитие ситуации. Сегодняшний дефицит нефти искусственно создан усилиями ОПЕК+. Производственные мощности никуда не делись с 2019 года, а уровень спроса пока ниже пикового уровня на 5-6 млн баррелей. Из них 5,7 млн баррелей в сутки сокращают страны, участвующие в сделке ОПЕК+. На 2 млн баррелей упала добыча в США. Приблизительно на 1 млн баррелей в сутки снизили производство европейские компании.

В итоге мы получаем, что сейчас производство отстает от спроса на 3-4 млн баррелей в сутки, чем и обеспечивается рост цен на нефть. Если что-то случится со спросом у какого-нибудь крупнейшего потребителя нефти вроде США (чуть менее 20 млн баррелей в сутки), Китая (более 13 млн баррелей в сутки) или Индии (свыше 4 млн баррелей в сутки), это сразу же отразится на мировом рынке и ценах на нефть.

Третья волна пандемии не обязательно окажется главным дестабилизирующим фактором. Сложная эпидемиологическая ситуация в Индии так и не привела к серьезному снижению нефтяных котировок. Но и без этого на рынке достаточно "черных лебедей". Один из них, иранская нефть.

"Снятие санкций США с Ирана может привести к выходу на рынок более 4 млн баррелей в сутки, что может оказать заметное влияние на цены", - говорит старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. По его мнению, в этой ситуации ОПЕК+ придется резко менять политику по снятию ограничений. Иран, конечно, не сможет выбросить на рынок весь этот объем в один момент, но только одна новость о возвращении его экспорта, развернет нефтяные котировки вниз.

Не меньшую опасность представляет рост сланцевой добычи в США. На фоне некоторого снижения производства нефти в Мексиканском заливе это не так заметно, но суммарно с начала мая добыча нефти в США выросла на 300 тыс. баррелей в сутки. А это, между прочим, суммарный объем сокращения добычи Россией в 2017 году. По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, уровень котировок выше 70 долларов за баррель более чем способствует увеличению объемов добычи сланцевой нефти.

С точки зрения главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена, многое будет зависеть от настроя лидеров сделки - захотят они еще больше подтянуть вверх цены или забронировать себе место на рынке. По мере восстановления спроса на нефть конкуренция увеличивается, и бывшие партнеры начинают косо смотреть друг на друга.

Но скорее всего картель будет действовать осторожно, ориентируясь на фактический баланс спроса и предложения, считает Бирюков. Участники нефтяного рынка едва ли заинтересованы в повышенной волатильности цен.