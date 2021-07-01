Песков: Над Госдумой и дальше будет развеваться российский триколор

Флаг России будет развеваться над зданием Госдумы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание украинского лидера Владимира Зеленского. Он ранее сказал, что украинцы и русские - это не один народ, иначе на ГД висел бы желто-голубой флаг.

"Над Государственной думой развевался и будет дальше развеваться все-таки российский триколор", - отметил Песков.

Он также подчеркнул, что "русские и украинцы - это "абсолютно один народ, это одна общность", они связаны единой историей.