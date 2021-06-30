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30.06.2021 12:57
Рубрика: Власть

Путин об украинском народе: Мы - единое целое

Текст: Владимир Кузьмин
Президент РФ Владимир Путин не считает украинцев недружественным нашей стране народом. Так он объяснил тот факт, что Украина не входит в соответствующий список государств.

"Мы - единое целое. Вот руководство Украины явно недружественное к нам. Это совершенно очевидно", - заявил глава государства, отвечая на вопросы прямой линии с гражданами. По словам президента, узколобых людей и крайних националистов хватает везде, в том числе и в России. "Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. Результаты их работы разрушительные", - считает Путин.

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"Что встречаться с Зеленским (Владимир Зеленский, президент Украины - прим. РГ), если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже. И о чем разговаривать?" - задался вопросом президент. Он добавил, что от встречи такой не отказывается, но нужно понять, о чем можно разговаривать.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021 Отношения России и Украины

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