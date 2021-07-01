Песков заявил о невозможности мировой войны

Благодаря ядерному паритету мировая война сейчас невозможна. Об этом заявил в интервью Первому каналу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин четко сказал, что вряд ли, напомнил Песков. "И здесь нас страхует ядерный паритет", - добавил он. Это механизм, стабилизирующий всю систему международных отношений, сказал пресс-секретарь президента, отметив при этом постоянные попытки его нарушить.

"Россия предприняла ряд действий, которые страхуют всю систему ядерного паритета", - заявил Песков. Это принятие на вооружение систем, которые позволяют его поддерживать и застраховаться от возможности получения США "права опережающего удара". "Я считаю, что вообще о войне говорить не нужно, поскольку она невозможна", - резюмировал пресс-секретарь российского лидера.