Стремление Киева в сторону НАТО может добавить нестабильности европейскому континенту, перечеркнуть перспективы к нормализации отношений между Россией и Украиной и добавить напряженности по всему периметру границ, сказал Песков. "Это красная линия​​​. Украина - не самостоятельное государство, это государство, которое находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру наших границ", - также заявил он.

Владимир Путин этим очень обеспокоен, и это причина принятия мер по обеспечению безопасности российских границ, по обеспечению паритета на европейском континенте, объяснил Песков.

"Ни у кого не должно быть сомнений, что президент Путин понимает всю потенциальную опасность таких устремлений Украины, и президент Путин, руководство России заранее занимается архитектурой тех мер безопасности, которые застрахуют нас на случай продолжения этих провокационных проявлений Украины", - сообщил он.