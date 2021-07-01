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Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом

Новости
    01.07.2021, 16:56
Текст:   Козьма Лоханкин

Знаменитый советский и российский музыкант, актёр и поэт попал в реанимацию с коронавирусом, сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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"Он в Коммунарке, самочувствие плохое, он в реанимации", - приводит "Интерфакс" слова Мамоновой.

14 апреля Мамонов отметил 70-летний юбилей. В первую очередь известен как лидер культовой авангардной рок-группы "Звуки Му".

Как актёр появлялся в фильмах "Игла" (с Цоем), "Пыль", "Иерей-сан", "Нога". Сыграл главную роль в картинах Павла Лунгина "Остров" и "Царь", а также одну из главных ролей в его же "Такси-блюзе".

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