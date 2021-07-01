Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом

Знаменитый советский и российский музыкант, актёр и поэт попал в реанимацию с коронавирусом, сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.

"Он в Коммунарке, самочувствие плохое, он в реанимации", - приводит "Интерфакс" слова Мамоновой.

14 апреля Мамонов отметил 70-летний юбилей. В первую очередь известен как лидер культовой авангардной рок-группы "Звуки Му".

Как актёр появлялся в фильмах "Игла" (с Цоем), "Пыль", "Иерей-сан", "Нога". Сыграл главную роль в картинах Павла Лунгина "Остров" и "Царь", а также одну из главных ролей в его же "Такси-блюзе".