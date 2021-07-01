Петр Толстой: С рождением каждого ребенка семья должна богатеть, а не беднеть

Меры финансовой поддержки семей с детьми должны увеличиваться в России. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя итоги "Прямой линии" президента России Владимира Путина.

"С рождением каждого последующего ребенка семьи должны богатеть, а не беднеть. Понятно, что во время пандемии всем приходится тяжело, но государство обязано приходить на помощь тем, кто в этом нуждается больше всего", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Толстой добавил, что значительная часть эфира прямой линии была посвящена именно поддержке семей с детьми. Президент подтвердил, что помощь этой категории граждан является приоритетом для страны и все обязательства в этой части будут выполнены. Средства на реализацию мер поддержки россиян с детьми зарезервированы в бюджете государства. Все семьи, в которых есть ребенок старше шести лет, получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

"Остро прозвучал вопрос из Ярославля от Светланы Чемезовой, которая одна воспитывает десятилетнего ребенка, с зарплатой в 12 700 рублей. Как раз в таких случаях механизмы социальной поддержки граждан должны работать на сто процентов", - добавил Толстой.

Ранее депутат заявлял о необходимости развития в регионах системы безопасного летнего отдыха детей. Он подчеркивал, что у малообеспеченных или многодетных семей из разных регионов России должна быть возможность организовать для своего ребенка качественные и достойные летние каникулы.