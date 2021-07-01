Новости

В Новгороде за взятку задержали чиновника регионального минобразования 18:50
Ученые разработали пневмотренажер для перенесших COVID-19 людей 18:43
Американские соцсети не локализовали базы данных россиян к 1 июля 18:39
Саранская IT-компания ввела премии для вакцинированных сотрудников 18:29
Петр Толстой: С рождением каждого ребенка семья должна богатеть, а не беднеть 18:27
Власти Москвы опровергли сообщения о рекордных потерях ресторанов из-за QR-кодов 18:14
Начались съемки "Свободного падения" - русской "Гравитации" 17:59
Российский рынок смартфонов достиг 300 млрд рублей в первом полугодии 17:48
Захарова: Учения Sea Breeze имеют антироссийский подтекст 17:48
В Болгарии протестуют из-за резкого скачка цен на отопление 17:47
В российской армии начали ревакцинировать военнослужащих от коронавируса 17:47
Ученые России и Беларуси создадут вакцину от COVID-19 в виде йогурта 17:45
Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии после госпитализации 17:43
"Би-2" сняли анимационное видео с Юрием Каспаряном и английской художницей 17:43
У 79-летней актрисы Веры Алентовой диагностирован коронавирус 17:21
Умерла писательница и сценаристка Ксения Драгунская 17:12
В Госдуме оценили закон об усилении ответственности за пьяную езду 17:08
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом 16:56
218 плюс 36: "Союз" вывел на орбиту новую партию спутников OneWeb 16:45
Ярослав Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ 16:44
Власти исключили закрытие общественного транспорта в Москве 16:39
Пола Уокера "воскресят" для новых "Форсажей" 16:38
Более 142 тысяч человек подали заявления на оформление новых выплат 16:35
Белорусские пограничники применили оружие по беспилотному мотопараплану 16:27
В Петербурге переболевшие COVID-19 будут сдавать анализы крови 16:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 18:27
Рубрика: Власть

Петр Толстой: С рождением каждого ребенка семья должна богатеть, а не беднеть

Текст: Анна Полтавцева

Меры финансовой поддержки семей с детьми должны увеличиваться в России. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя итоги "Прямой линии" президента России Владимира Путина.

Фото: iStock
Минтруд поддержал астраханку, пожаловавшуюся Путину по выплатам на детей

"С рождением каждого последующего ребенка семьи должны богатеть, а не беднеть. Понятно, что во время пандемии всем приходится тяжело, но государство обязано приходить на помощь тем, кто в этом нуждается больше всего", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Толстой добавил, что значительная часть эфира прямой линии была посвящена именно поддержке семей с детьми. Президент подтвердил, что помощь этой категории граждан является приоритетом для страны и все обязательства в этой части будут выполнены. Средства на реализацию мер поддержки россиян с детьми зарезервированы в бюджете государства. Все семьи, в которых есть ребенок старше шести лет, получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

"Остро прозвучал вопрос из Ярославля от Светланы Чемезовой, которая одна воспитывает десятилетнего ребенка, с зарплатой в 12 700 рублей. Как раз в таких случаях механизмы социальной поддержки граждан должны работать на сто процентов", - добавил Толстой.

Ранее депутат заявлял о необходимости развития в регионах системы безопасного летнего отдыха детей. Он подчеркивал, что у малообеспеченных или многодетных семей из разных регионов России должна быть возможность организовать для своего ребенка качественные и достойные летние каникулы.

Власть Позиция Общество Соцсфера Соцзащита Законодательная власть Госдума "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

Главное сегодня

В Кремле объяснили необходимость жестких мер в связи с коронавирусом
Путин ужесточил уголовную ответственность за пьяную езду
Песков заявил о невозможности мировой войны
Власти исключили закрытие общественного транспорта в Москве
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
О чем рассказал Владимир Путин на "Прямой линии"
Какие законы вступают в силу в июле