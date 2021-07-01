Пандемия крайне отрицательно сказалась на физическом и умственном развитии подрастающего поколения. К такому выводу пришла профессор Мартин Дюкло, которая возглавляет отделение спортивной медицины университетского госпиталя в Клермон-Ферране, а также Национальный центр по мониторингу физической активности и малоподвижности (ONAPS).

По ее инициативе с сентября 2019 года по сентябрь 2020-го среди учащихся младших классов школ в Виши (департамент Алье) и Рьом (департамент Пюи-де-Дом) были проведены исследования, и их итоги ученая дама назвала "ужасающими". Оказалось, что за время сменявших друг друга локдаунов школьникам чаще всего приходилось оставаться дома и учиться на удаленке, их индекс массы тела (рост, поделенный на вес в квадрате) увеличился на несколько пунктов. "Мы никогда с таким ранее не сталкивались, - констатирует Мартин Дюкло. - Вполне спортивные дети, у которых не было проблем со здоровьем и весом, набрали в среднем по 5-10 килограммов из-за того, что были вынуждены прекратить занятия спортом. Причем никто после их не возобновил".

С тем чтобы определить, насколько ухудшилась физподготовка ребятишек, был проведен ряд тестов. Одним из них стал челночный бег с ускорением между двумя стойками, регулируемый звуковыми сигналами. Если прежде все школьники с этим успешно справлялись, то после карантинного сидения им это было не под силу. Уже на первых 10 метрах появлялась одышка. Более того, как установили эксперты из Клермон-Феррана, за год примерно на 40 процентов снизились когнитивные способности детишек. Для этого они предложили школьникам привести в соответствие в порядке очередности разрозненные буквы алфавита и цифры. При этом ребята должны были уложиться в строго определенное время. Так вот, до пандемии все с легкостью выполняли это задание, а после многим не удалось этого сделать. "Год карантина стал катастрофой в столь ответственный период формирования нейронной пластичности мозга", - резюмирует Мартин Дюкло.

Вполне спортивные дети набрали во время пандемии в среднем по 5-10 килограммов

Ситуация действительно складывается угрожающая, если учесть, что и раньше, по данным центра ONAPS, 87 процентов ребят в возрасте от 11 до 17 лет уделяли физическим упражнениям меньше часа, этого минимума, рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения. Теперь, как выяснилось, таких стало еще больше - почти 95 процентов. И еще один тревожный факт, о котором в конце прошлого года заявило Национальное агентство санитарной безопасности: две трети французских детей и подростков ежедневно проводят больше двух часов перед экранами компьютеров, игнорируя спорт.