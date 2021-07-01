Подписан закон о наказаниях за участие в деятельности нежелательных НПО

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за участие в деятельности иностранных неправительственных организаций, которые признаны в нашей стране нежелательными.

В документе предусматриваются меры за финансирование и организацию таких НПО. Так, за сбор средств на их деятельность грозит лишение свободы до пяти лет, либо обязательные или принудительные работы. За участие в мероприятиях НПО предусмотрен тюремный срок до четырех лет или крупный штраф.

От уголовной ответственности освобождаются те, кто прекратил участие в деятельности НПО добровольно или помог в расследовании ее правонарушений.