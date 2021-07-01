Полиция Канады сообщила о сотнях погибших из-за аномальной жары

Почти 500 человек могли стать жертвами аномальной жары, которая установилась в западной провинции Британская Колумбия в Канаде. Такую информацию в среду распространил телеканал CBC, ссылаясь на полицию.

За последние пять дней полицейские зафиксировали 486 случаев внезапной смерти граждан в Ванкувере, Барнаби и Суррее. Предполагается, что все случаи связаны с аномально высокой температурой воздуха. Многие из умерших были пенсионерами, пишет ТАСС.

В начале недели канадские метеорологи сообщили, что в ряде провинций установилась аномальная жара. Столбики термометров здесь днем достигают отметки в 40-45 градусов Цельсия. В городе Литтон был зафиксирован абсолютный температурный максимум - 49,5 градусов Цельсия. Предыдущий рекорд в Британской Колумбии был зафиксирован в 1941 году и составлял 44,4 градуса.

Власти канадских регионов объявили соответствующие предупреждения. Жителям рекомендуют как можно меньше времени проводить на улице, больше пить воды, обязательно носить головные уборы.