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Рубрика: В мире

Посол РФ в КНР: Сильное впечатление на меня произвели темпы развития Китая

Текст: Вэнь Синь, ИА Синьхуа Хуан Хэ, Гао Чуньсяо
Вспоминая о своем долгом пребывании в Китае, посол РФ в КНР Андрей Денисов в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА Синьхуа отметил, что наибольшее впечатление на него произвели темпы развития и темпы изменения всего жизненного уклада в Китае.
17 июня 2021 года, накануне празднования 100-летия основания Коммунистической партии Китая посол РФ в КНР Андрей Денисов дал эксклюзивное интервью корр. ИА Синьхуа. Фото: Синьхуа 17 июня 2021 года, накануне празднования 100-летия основания Коммунистической партии Китая посол РФ в КНР Андрей Денисов дал эксклюзивное интервью корр. ИА Синьхуа. Фото: Синьхуа
17 июня 2021 года, накануне празднования 100-летия основания Коммунистической партии Китая посол РФ в КНР Андрей Денисов дал эксклюзивное интервью корр. ИА Синьхуа. Фото: Синьхуа

Андрей Денисов родился в 1952 году. В 1973 году впервые приехал в Китай. В течение долгого времени он работал в КНР дипломатом, а в 2013 году официально начал занимать должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в КНР.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
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"Люди - я вспоминаю свои молодые годы - остались такими же, может быть изменились прически, может быть другая форма очков, но и особенно молодые люди - юноши и девушки - такие же, но это уже совершенно другое", - сказал Денисов.

В рамках своей работы он часто посещает те места, где бывал 20, 30 и почти 40 лет тому назад, и своими глазами видит изменения, которые произошли в Китае. "Поражают в Китае дороги, мосты, коммуникации, железнодорожные вокзалы, аэропорты, причем буквально везде."

По его словам, не только в таких крупных китайских городах, как Пекин и Шанхай, но и в маленьких городах Китая чувствуется, что страна очень далеко ушла вперед.

"Меня поражает контраст, например, город Аньян - это окружной центр, я там был лет 28-30 тому назад, это был маленький провинциальный городок: невысокие здания, мало автомобилей, ничего особенного. И когда я туда приехал несколько лет тому назад, я поразился тому, насколько этот город изменился," - сказал он.

Андрей Денисов отметил, что Китай - огромная страна, районы которой отличаются не только разнообразными природными и экономическими условиями. По его мнению, ликвидация абсолютной бедности - это одно из величайших достижений всемирно исторического значения. Китаю за сравнительно короткий исторический период удалось вывести из бедности от 700 до 800 миллионов человек. "Ничего подобного нигде никогда не было, и я уверен не будет, это совершенно уникальный опыт. Я бывал в различных местах, которые зачастую раньше относились к таким бедным районам. Но сейчас эти бедные районы просто не узнать", - констатировал он.

17 июня 2021 года, накануне празднования 100-летия основания Коммунистической партии Китая посол РФ в КНР Андрей Денисов дал эксклюзивное интервью корр. ИА Синьхуа. Фото: Синьхуа

В феврале 2021 года Китай объявил о "полной победе" в искоренении абсолютной нищеты в стране. 98,99 миллиона бедных сельских жителей, живущих за нынешней чертой бедности, были выведены из нищеты. Все 832 бедных уезда и 128 тысяч бедных деревень были исключены из списка бедных. С начала реализации политики реформ и открытости 770 миллионов бедных сельских жителей избавились от бедности.

Фото: предоставлено China Daily
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"Неожиданная и очень тяжелая беда, с которой столкнулся весь мир, все человечество, а именно - коронавирусная инфекция, и перспективы выхода из нее с точки зрения экономики, жизненного уровня людей, уклада жизни общества как раз наглядно показывают, кому это удается лучше. Это тоже свидетельствует о том, что та модель социально-экономического устройства, которая разрабатывается и реализуется в Китае, имеет, по крайней мере, пример образца для других стран", - заявил Андрей Денисов.

В ходе интервью он также отметил, что практика - это единственный критерий истины, и эта практика убедительно доказывает эффективность китайской модели.

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