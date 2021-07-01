Президент подписал закон о поиске пропавших людей по геолокации

Правоохранители смогут получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших россиян для их поиска. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, по постановлению одного из руководителей ведомства, занимающегося розыском пропавшего человека, можно будет получить информацию о местоположении телефона и последних звонках пропавшего. При этом такое постановление должно быть вынесено в течение суток с момента получения информации о пропаже человека, говорится в законе.