Прием заявок на "Национальную молодежную кинопремию" продлится до 13 августа

"Национальная молодежная кинопремия" ежегодно проводится Роскультцентром при содействии Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Сейчас идет прием заявок на соискание IV "Национальной молодежной кинопремии". Подать свой игровой, документальный или анимационный фильм могут режиссеры и кинематографисты из России в возрасте от 18 до 35 лет. В 2021 году заявки принимаются в номинациях: "Лучший короткометражный фильм", "Лучший фильм, снятый на смартфон", "Лучший документальный фильм", "Лучший полнометражный фильм", "Лучший анимационный фильм", "Лучшее социальное кино". Каждый номинант имеет право выдвинуть не более одной конкурсной работы.

Для участия в премии необходимо зарегистрироваться на портале АИС "Молодежь России", после регистрации выбрать в разделе "мероприятия" Национальную молодежную кинопремию. А далее - отправить заявку в выбранной номинации и загрузить полную версию своей работы в требуемом формате в личный кабинет участника.

"Проводя "Национальную молодежную кинопремию", мы стремимся с каждым годом привнести в нее новое и создать возможности для начинающих кинематографистов, - говорит директор ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова. - Рынок кино, как и творческая среда в целом, постоянно меняется, и запросы к специалистам неизменно растут, поэтому участие в кинопремии поможет победителям оставаться конкурентоспособными благодаря экспертной поддержке ведущих профессионалов индустрии".

Срок подачи заявок - до 13 августа. Экспертный совет кинопремии определит шорт-лист, в который войдут по три фильма в каждой номинации. Совет жюри под председательством российского продюсера кино и телевидения, сооснователя кинотелевизионной студии "Главкино" Ильи Бачурина выберет лауреатов. Их имена станут известны на церемонии награждения, которая состоится в ноябре в Санкт-Петербурге в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В состав совета жюри IV "Национальной молодежной кинопремии" также вошли исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова, генеральный продюсер Всемирного фестиваля уличного кино Александр Щеряков, руководитель проекта One Side Media Артур Михеев, директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев, основатель и генеральный продюсер компании "Коннект фильм" Дмитрий Белосохов, член правления Ассоциация продюсеров кино и телевидения, вице-президент по развитию медиабизнеса МТС Игорь Мишин, член правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, основатель и генеральный продюсер компании Star Media Владислав Ряшин, президент АНО "Центр кинофестивалей и международных программ" Татьяна Шумова, главный редактор портала ProfiCinema, доцент ВГИК им. С.А. Герасимова Нина Ромодановская и автор этих строк.

Авторы лучших работ в ряде номинаций будут приглашены к участию в международных кинофестивалях партнером АНО "Центр кинофестивалей и международных программ". А фильмы-победители в номинациях "Лучший короткометражный фильм" и "Лучший фильм, снятый на смартфон" будут показаны в 1000 городах в рамках "Всемирного фестиваля уличного кино" с охватом в 500 тысяч зрителей в 2022 году. Лауреат в номинации "Лучший фильм, снятый на смартфон" получит возможность обучения в One Side Media. Победитель в номинации "Лучший анимационный фильм" сможет представить свой фильм гостям профильной смены лагеря "Артек" в ходе программы показов анимационного кино. Помимо этого, его картина будет интегрирована в работу "Социальной онлайн-платформы российской авторской анимации за 30 лет". Три победителя также смогут пройти программу "Режиссура и filmmaking" в Первой онлайн-киношколе. Кроме того, картины всех лауреатов будут размещены в разделе "Кино" на ресурсах АНО "Русские сезоны" с английскими субтитрами.

Кстати

В 2020 году лауреатами премии в номинациях "Лучший короткометражный фильм", "Лучший фильм, снятый на смартфон", "Лучший анимационный фильм", "Лучший документальный фильм" и "Лучший дебютный игровой фильм" стали пять режиссеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Марий Эл и Якутска. Победители получили возможность показать свою работу в 1000 городах в рамках Всемирного фестиваля уличного кино" 500 тысячам зрителей и представить их на международных фестивалях кино и культуры в Венеции, Риме, Милане, Каннах и Эссене.

Между тем

Киностудия Горького объявила о свободном приеме заявок на документальные и научно-популярные фильмы в рамках проекта Gorky.Doc. Заявки принимаются в любое время по электронной почте - адрес опубликован на официальном сайте киностудии. К рассмотрению принимаются синопсисы, сценарии, заявки с презентациями, режиссерские экспликации, а также резюме специалистов. Ответ о возможности дальнейшего сотрудничества поступит по указанным в заявке контактам не позднее чем через месяц после обращения. В рамках проекта Gorky.Doc ранее уже проходили питчинги для молодых документалистов. Первый питчинг состоялся 15 декабря 2020 года. В результате авторы трех проектов заключили договоры с Продюсерским центром Киностудии им. М. Горького. Питчинг сценариев короткометражных документальных фильмов Gorky.Doc прошел в этом году в рамках II Калининградского международного кинофестиваля "Край света. Запад". Призы получили три проекта, в том числе гран-при и возможность снять свой фильм с помощью киностудии досталась документальной драме Андрея Бутузова "Полевые цветы".