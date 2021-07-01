Прошла презентация новой книги о Михаиле Тухачевском

В рамках программы "Дискуссии в доме Н.П. Лихачева" Санкт-Петербургского института истории РАН представили книгу об одной из самых загадочных фигур ранней советской истории, "красном Наполеоне" Михаиле Тухачевском.

Обсуждение прошло в онлайн-формате, в нем приняли участие историки-исследователи, архвисты и музейщики из Москвы, Петербурга, Омска, Пензы и других регионов, связанных с биографией маршала.

Кем был этот легендарный полководец: верным "винтиком" большевистской системы, карьеристом-выскочкой или дальновидным стратегом, жертвой чудовищной политической интриги или преступником-заговорщиком? На этот вопрос отвечает автор монографии "Михаил Тухачевский. Портрет на фоне эпохи" заместитель директора СПбИИ РАН Юлия Кантор.

Историк рассказала, что в начале 2000-х годов ей попалась книга "Жизнь и смерть кровавого маршала", которая показалась ей столь тенденциозной, что она решила разобраться в этой противоречивой фигуре. Юлия Кантор стала первым читателем архивного следственного дела Тухачевского на Лубянке, заручилась доверенностью и согласием родственников маршала в работе над книгой, поскольку к началу исследования не прошло еще 75 лет с расстрела военачальника.

Фото: РГАСПИ

"Есть темы, которые нуждаются и в обсуждении, и в "переживании"", - сказала Кантор на презентации. - Они и сейчас очень болезненно комментируются или просто замалчиваются. История сталинизма меня интересовала всегда. В книге, посвященной Тухачевскому, сделан акцент на те события, в которых он участвовал. Трудно найти более успешного полководца Гражданской войны, трудно найти более сложную личность в 20-30 годы. Он был абсолютно убежденный большевик.

Был известен подавлением Кронштадтского и Тамбовского восстаний, модернизацией Красной армии, за что его уважают современные военные специалисты. Человек, который участвовал в советско-германском военном сотрудничестве между Первой и Второй мировой войной".

А с другой стороны, Тухачевский был очень успешным офицером Семеновского полка. Шесть орденов за полгода во время Первой мировой войны! И это тоже очень интересная "ипостась" советского маршала.

В книге впервые вводятся в научный оборот уникальные документы. Всего в издании использованы документы 13 отечественных и зарубежных архивов, среди которых ЦА ФСБ РФ, Архив УФСБ по СПб и ЛО, РГВА, РГВИА, РГАСПИ, Баварский исторический архив и другие. Также впервые публикуются редкие фотодокументы.

Фото: РГАСПИ

Компетентно

Андрей Сорокин, научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории: - Это наш долг перед обществом и исторической наукой вернуть в пространство исторического сознание тех деятелей культуры, науки, государственных и военных деятелей, о жизни которых мало, что известно. И сделать это так, как сделано в книге о Михаиле Тухачевском, то есть используя объемный массив документальной информации.