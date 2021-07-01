Пушкинский музей начал современные исследования сокровищ античной Трои

ГМИИ им. А.С. Пушкина объявил о новом этапе изучения коллекции Генриха Шлимана, которая с 1945 года находится в музее. Оно будет проходить при поддержке золотодобывающей компании "Полюс".

С 1941 года по 1995 год археологические находки на холме Гиссарлык в Турции Генриха Шлимана (1822-1890), сына бедного пастора, удачливого предпринимателя, искателя сокровищ и античной Трои, полиглота, знавшего 15 языков и одного из основателей современной археологии, были недоступны ни ученым, ни музейщикам, ни зрителям.

Вначале - из-за войны, когда из Музея первобытной и древней истории Берлина бесценные плоды раскопок Шлимана были переведены в бетонированный бункер противозенитной батареи около зоопарка Берлина - Fkakturm am Zoo. Там в апреле 1945 года директор Музея первобытной и древней истории Вильгельм Унферцагт передал Троянскую коллекцию офицеру Советской армии.

Потом - из-за того, что с 1949 года коллекция Шлимана была отнесена в СССР к "особому фонду". К нему не имели доступа ни ученые, ни тем более посетители музея. За пределами очень узкого круга музейщиков о судьбе коллекции никто не знал. Более того, она считалась утраченной во время войны. Когда в январе 1995 года эксперты, изучавшие период бронзового века, впервые получили доступ к коллекции Шлимана в ГМИИ им. А.С. Пушкина, первое, что их интересовало, подлинная ли коллекция. Выставка "Сокровища Трои из раскопок Германа Шлимана" в апреле 1996 года стала мировой сенсацией.

В этом контексте возможность видеть в зале музея за стеклянной перегородкой, как проводится макросъемка раритетов коллекции Шлимана - не меньшая сенсация, чем первый показ археологических находок после полувека их исчезновения из "зоны видимости". Современный микроскоп позволяет увеличение в 5000 раз, минимальный размер видимого объекта - полмикрона. Это одна десятая диаметра волоса человека.

На первом этапе предполагается провести макросъемку 65 вещей из 13 кладов Трои, находящихся в Пушкинском. Среди них - украшения, сосуды, антропоморфные фигурки и т. д. Предполагается, что такая макросъемка (а это первое исследование находок современными методами) поможет понять, как использовались вещи: украшали ли они статуи божеств, были ли ритуальным предметом, предназначенным для погребения, или носились во время празднеств представителями царского рода…

Второй этап, который должен начаться осенью, предполагает изучение состава металла с помощью современных спектрометров. Спрашивается, что его изучать, когда и так известно, что вещи из золота или сплава золота и серебра? Дело в том, что предполагается, что золото тогда не переплавлялось много раз. А значит, есть шанс понять, из каких месторождений оно добыто. Это позволяет оценить торговые связи Трои с другими государствами древности. Вопрос не праздный, если, например, учесть, что шлифованные каменные топоры синего и зеленого оттенка, найденные Шлиманом во время раскопок, сделаны из лазурита и жадеита, происходящего из каменоломен Горного Бадахшана. Представьте расстояние между Памиром и Турцией, где находится тот самый холм Гиссарлык, под которым Шлиман нашел Трою! Даже сейчас такое путешествие предполагает не самый легкий путь, а четыре с половиной тысячи лет назад оно было в сотни раз сложнее.

Тут надо упомянуть, что Генрих Шлиман, который начал раскопки в Турции в 1870 году, в поисках своей Трои "промахнулся" на несколько столетий. Сегодня ученые-археологи выделяют 12 (!) археологических слоев (вплоть до эпохи Византии) на холме Гиссарлык. Время Троянской войны, о которой идет речь в "Илиаде", предположительно относится к шестому и седьмому археологическим слоям. Их называют Троя VI и Троя VII. Но, разумеется, Шлиман, начиная раскопки, об этом не подозревал. И резко углубляясь вглубь холма, мешая археологические слои, дошел до второго археологического слоя. Троя II, которую он нашел, существовала в 2400-2200 годах до н. э., то есть задолго до событий, о которых пел Гомер.

Эти находки, которым сейчас 45 веков, представляют культуру, аналогов которой больше не найдено в мире. Практически все предметы - в единственном экземпляре.

Еще раз. Культура, существовавшая почти пять тысяч лет назад, на пересечении путей между Анатолией, островами Эгейского моря, материковой Грецией и Причерноморьем, была очень высокого уровня и не имеет аналогов в мире. Именно поэтому так важно исследование состава металла, которое может помочь приоткрыть ее тайны.

Стоит добавить, что исследование, которое начинает ГМИИ им. А.С. Пушкина, вписывается в контекст тех поисков, которые ведут ученые из Германии, США, Турции и других стран. Результаты его будут в открытом доступе на отдельном сайте, посвященном коллекции Генриха Шлимана. Пока же первые результаты появятся на сайте museumconservation.ru.

Эти исследования - лучший подарок к 200-летнему юбилею Генриха Шлимана, который мир будет отмечать 6 января 2022 года.

Справка "РГ"

Археологические находки Генриха Шлимана сегодня хранятся в нескольких музеях мира. Часть из них - в Археологическом музее в Стамбуле. Часть (керамические предметы) - осталась в Берлинском музее первобытной и древней истории. Часть - в Государственном Эрмитаже, куда были переданы 414 предметов из бронзы и керамики, происходящие из коллекции Шлимана. 260 предметов из "клада Приама" - в ГМИИ им. А.С. Пушкина.