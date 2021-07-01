Власть
01.07.2021 11:57
Текст: Кира Латухина

Путин поддержал Лукашенко в противостоянии санкциям

Президенты России и Беларуси поговорили по телефону перед заседанием восьмого Форума регионов двух стран. В мероприятии, которое пройдет позднее в четверг, лидеры примут участие в формате видеоконференции.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Главы государств обсудили ряд вопросов двусторонней повестки, сообщили в пресс-службе Кремля. Также Владимир Путин и Александр Лукашенко уделили внимание продолжаю­щемуся санкционному давлению на Беларусь.

Президент России выразил солидарность с республикой, противостоящей односторонним нелегитимным рестрик­циям, вводимым западными государствами в нарушение норм между­народного права.

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