Путин подписал закон о едином измерителе интернет-аудитории

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону интернет-платформы обяжут устанавливать на своих ресурсах счетчики для измерения аудитории или предоставлять такие данные самостоятельно. Организацию, которая будет выполнять функции единого измерителя должен выбрать Роскомнадзор.

При этом порядок ее выбора, методику измерения аудитории и порядок взаимодействия с владельцами интернет-ресурсов ведомство установит самостоятельно.

Отмечается, что в отношении такой организации предусматривается ряд ограничений, в частности, запрет на использование данных, полученных от владельцев информационных ресурсов, кроме как в целях проведения исследований объема аудитории.

Также уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории может выступать только российское юридическое лицо, при этом доля иностранного владения им ограничивается 20% от уставного капитала.