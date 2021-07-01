Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистов

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01.07.2021 10:48
Рубрика: Власть

Путин утвердил запрет на демонстрацию изображений нацистов

Текст: Кира Латухина
Президент подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистских военных преступников.
Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС
Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС

Запрещено распространять экстремистские материалы - изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала. Это оскорбляет многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости
Путин подписал закон о запрете на уравнивание роли СССР и Германии в войне

Есть исключение - если цель в том, чтобы сформировать негативное отношение к нацизму и при этом нет его пропаганды или оправдания.

Кроме изображений, экстремистскими признаются выступления руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, а также глав сотрудничавших с ними организаций. Запрещается также ношение изображений Гитлера и других руководителей Третьего рейха.

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