Закон, который вводит запрет на публичное отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также запрет на отрицание решающей роли советского народа в победе над фашизмом, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Это поправки в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Законопроект вносили депутаты по поручению президента.

Запрещается отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран "оси" в публичных выступлениях или в публично демонстрирующихся произведениях, а также в СМИ и интернете.

В пояснительной записке говорилось, что при этом должно сохраниться "пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц".