Новости

Зарубежные компании будут штрафовать за отказ страховать россиян 11:29
Путин на федеральном уровне исключил ответственность за безбилетный проезд 11:27
Еще одна модель обвинила Мэнсона в изнасилованиях и подала в суд 11:25
СМИ: "Фенербахче" намерен приобрести у "Зенита" Артема Дзюбу 11:23
Белгородец погиб от взрыва гранаты во дворе дома 11:18
В Югре директора стройфирмы осудили за хищение 30 миллионов рублей 11:18
Володин: ПА ОДКБ планирует учредить институт государств-партнеров 11:16
Генпрокуратура создала сайт с данными о проверках организаций и бизнеса 11:14
В Москве огласили правила ревакцинации от коронавируса 11:10
В России ужесточили наказание за преднамеренное банкротство 11:10
Установлен сотрудник мэрии, звонивший пожаловавшейся Путину сибирячке 11:07
Москва получила уже более 500 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" 11:06
Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев заболел коронавирусом 11:04
Россия ратифицировала протокол об общем рынке электроэнергии в ЕАЭС 11:03
Эстония отказалась от идеи тоннеля до Хельсинки 11:02
Умер солист группы "Веселые ребята" Олег Кацура 11:02
Власти Москвы закупят минимум 750 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" 11:01
Стало известно, в каком возрасте россиянки чаще рожают детей 10:55
В Москве задержали вооруженного наркодилера с килограммом героина 10:48
Зарубежные IT-компании должны будут открыть филиалы в РФ 10:46
Черноморский флот провел стрельбы на фоне учений НАТО Sea Breeze 10:46
При вылете из Екатеринбурга самолет столкнулся с птицами 10:45
Московская полиция возбудила 44 дела из-за фиктивных справок по COVID-19 10:37
Книжная серия "Весь Набоков" выйдет в России 10:37
Минсельхоз ответил на сообщения о росте цен на молоко осенью 10:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 10:30
Рубрика: Общество

Путин подписал закон о запрете уравнивания роли СССР и нацистской Германии

Текст: Кира Латухина
Закон, который вводит запрет на публичное отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также запрет на отрицание решающей роли советского народа в победе над фашизмом, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости
Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

Это поправки в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Законопроект вносили депутаты по поручению президента.

Путин: Китай играет важную роль в решении международных вопросов

Запрещается отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран "оси" в публичных выступлениях или в публично демонстрирующихся произведениях, а также в СМИ и интернете.

В пояснительной записке говорилось, что при этом должно сохраниться "пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц".

Общество История Президент Вторая мировая война

Главное сегодня

Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистов
В России повысилась стоимость коммунальных услуг
Минсельхоз ответил на сообщения о росте цен на молоко осенью
Выявлены самые ранние симптомы заражения COVID-19
На Кубани вступили в силу новые правила заселения туристов
Как подготовить ребенка к школе
Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару