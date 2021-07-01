Путин заявил о планах создания российско-белорусского космического двигателя

Ученые России и Беларуси обсуждают возможность создания плазменного двигателя для космических аппаратов. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин на форуме регионов двух стран.

"Активно развивается сотрудничество в космической отрасли. Научные сообщества России и Беларуси обсуждают вариант практического взаимодействия по таким перспективным направлениям, как разработка плазменного двигателя для космических аппаратов", - сообщил Путин.

Также президент России призвал объединять усилия по такой стратегической теме, как климатическая повестка, включая сокращение объемов выбросов парниковых газов и создание индустрии их утилизации.