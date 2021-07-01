Власть
01.07.2021 13:37
Текст: Кира Латухина

Путин заявил о планах создания российско-белорусского космического двигателя

Ученые России и Беларуси обсуждают возможность создания плазменного двигателя для космических аппаратов. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин на форуме регионов двух стран.

Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Активно развивается сотрудничество в космической отрасли. Научные сообщества России и Беларуси обсуждают вариант практического взаимодействия по таким перспективным направлениям, как разработка плазменного двигателя для космических аппаратов", - сообщил Путин.

Также президент России призвал объединять усилия по такой стратегической теме, как климатическая повестка, включая сокращение объемов выбросов парниковых газов и создание индустрии их утилизации.

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