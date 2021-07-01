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01.07.2021 18:39
Рубрика: Общество

Cветлана Разворотнева провела форум "Экология большого города: проблемы и пути их решения" в Москве

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия" Фото: Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия"
Фото: Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия"

Форум "Экология большого города: проблемы и пути их решения" прошел в столице по инициативе члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой. Спикеры мероприятия - депутаты, представители научного сообщества, органов власти, бизнеса и общественности обсудили реформу отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, сохранение и развитие зеленых территорий больших городов, а также необходимость снижения выбросов загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Фото: iStock
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Форум состоялся на базе штаба общественной поддержки партии "Единая Россия", его модератором выступила Светлана Разворотнева. Она рассказала, что столица по праву считается одним из самых чистых и зеленых городов мира. Однако по-прежнему остается множество нерешенных задач. Общественность готова принимать участие в их решении, так как вопросы охраны окружающей среды становятся приоритетными для москвичей и остро их интересуют.

- Сегодняшний круглый стол - это попытка собрать идеи, в том числе те идеи, которые лягут в основу программы партии "Единая Россия". Здоровая экология складывается из многих факторов и все они зависят от осознанного отношения к окружающей среде. Предложенные нами меры помогут исправить сложную экологическую ситуацию, которая складывается в больших городах и обеспечить здоровое будущее нашим потомкам, - заявила она.

Так, участники встречи выступают за создание новых коммуникационных площадок, которые сделают более прозрачными сферы экологии и обращения с отходами. Они позволят в реальном времени оценить реализацию Национального проекта "Экология" и принять в ней участие. Обсудили необходимость введения электронных сервисов и цифровизации отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а также перспективы развития и расширения особо охраняемых природных территорий в городской черте. Поддержали предложение вывести из столицы или экологически модернизировать вредные производства.

Экофорум посетила Ирина Слуцкая, российская фигуристка, двукратный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мировых соревнований и депутат Московской областной Думы. Она поблагодарила участников форума за их труд и предложила объединить усилия для сохранения экологии России.

Фото: пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана"
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- Я благодарю вас за вашу вовлеченность и ваши инициативы в сфере экологии, за общественный контроль, который вы осуществляете, за ваши научные разработки и за ваши усилия в популяризации защиты окружающей среды - это серьезный вклад в здоровое будущее нашего региона и нашей страны, - сказала она.

Она пожелала участникам форума активной, плодотворной работы и реализации намеченных планов.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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