Доктор Румянцев: Вакцина от COVID-19 дает более стойкий иммунитет, чем перенесенное заболевание

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев считает, что переболевшим коронавирусной инфекцией не стоит отказываться от вакцинации. Несмотря на наличие антител у перенесших заболевание в средней и тяжелой форме, вакцина дает более стойкий иммунитет от COVID-19 и позволяет перенести повторную болезнь в более легкой форме. Об этом основатель Центра им. Д. Рогачева рассказал в прямом эфире инстаграм-канала "Молодежь Москвы".

"Вирус, вызывающий COVID-19, постоянно мутирует. Даже если человек переболел коронавирусом, то он все равно должен вакцинироваться, потому что снова может заболеть от другого штамма. Самая распространенная в России векторная вакцина "Спутник V" защищает человека от всех распространенных модификаций коронавируса, в том числе и от индийского штамма вируса. Однократная прививка дает 80% защиты, двукратная - 92-95%", - заявил Румянцев, отвечая на вопросы зрителей.

По словам доктора Румянцева, который является также членом международного комитета ВОЗ по коронавирусной инфекции, только массовая вакцинация населения может защитить от болезни либо позволить перенести ее в легкой форме. Коронавирус поражает не только легкие, но и мелкие сосуды. Тяжелые поражения сосудов могут привести к тромбозу сосудов и вызывать инсульты, инфаркты, а также тромбофлебиты.

В России на сегодняшний день представлено четыре вакцины от коронавируса, напомнил Александр Румянцев. Какой вакциной прививаться тому или иному пациенту, должен определить врач. Но любая вакцина лучше, чем заболевание, уверен академик РАН. Румянцев обратил внимание, что осенью 2020 года ВОЗ включила в классификатор болезней постковидный синдром, последствия которого могут продолжаться до 6 месяцев. Если вы делаете прививку, вы защищаете не только себя, но и близких, резюмировал Александр Румянцев.