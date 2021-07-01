Дольщики из 7 регионов получат квартиры или компенсации

Более 1300 обманутых дольщиков получат квартиры или компенсации. Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решения о судьбе 22 долгостроев.

"После завершения строительства 14 проблемных объектов квартиры получат 1 139 человек, еще 198 дольщиков, которые вложили денежные средства в строительство 8 домов, смогут обратиться за получением возмещения", - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Речь идет о домах в Московской, Томской, Иркутской, Новгородской, Свердловской, Ростовской и Новосибирской областях.

"Принятые решения позволят решить проблемы граждан 22 жилых недостроев. По ним 11 застройщиков-банкротов не справились со взятыми на себя обязательствами и не обеспечили граждан квартирами. По ходатайству субъектов эти дома были взяты в работу фонда. Среди них - ряд крупных жилых комплексов Московской области, по которым была высокая социальная напряженность. Благодаря применению механизмов фонда большинство граждан получат ключи от квартир, остальные - выплаты денежных средств", - отметил генеральный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.

На достраивание домов будет направлено 3,625 миллиарда рублей, на выплату возмещения - 410 миллионов рублей.

Достроены будут дома в Подмосковье (2 дома (№ 1, 3) застройщика ООО "Тирос-Инвест" (ЖК "Пятиречье), 3 дома ООО "ЦСТ-Гермес" (ЖК "Акваполис); 2 дома ЗАО "ДВМ-Группа"; 2 дома ООО "РПК" (ЖК "Шепчинки"); 1 дом (№ 8) ООО "Партнер-Развитие" (ЖК "Брюсов Парк").

В Томской области достроят дом застройщика ООО "ЖСК Простор", в Иркутской области 2 дома ООО "Базисстройинвест"; в Новгородской области 1 дом ООО "РостСтрой".

Компенсации получат дольщики из Свердловской области (4 дома ООО "МПГ Девелопмент"), Подмосковья (1 дом (№ 15) застройщика ООО "Тирос-Инвест" (ЖК "Пятиречье); Ростовской области (2 дома застройщика ЖСК "212-2") и Новосибирской области (1 дом застройщика ООО "НовоКомСтрой").