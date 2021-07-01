По данным Российского экспортного центра, в 2020 году общий объем отечественного экспорта составил 337 миллиардов долларов, что на 20 с лишним процентов меньше, чем в 2019-м, и соответствует уровню 2015 года. При этом несырьевой неэнергетический экспорт, наоборот, демонстрировал рост: 161,3 миллиарда к 155,3 миллиарда год назад, хотя в отраслях ситуация, конечно, разная. Однако в целом работающий на экспорт малый и средний бизнес, по мнению участников прошедшего в Ярославле IX Межрегионального совещания уполномоченных по защите прав предпринимателей, чувствовал себя в пандемию вполне уверенно. Но этой уверенности стало бы еще больше, не мешай бизнесменам ряд проблем.

Рискованное дело

- Посмотрите на кратный рост выручки Wildberries, Amazon, Ozon, всех цифровых платформ. Поэтому, как ни странно, пандемия на малый и средний российский бизнес с точки зрения внешнеэкономической деятельности (ВЭД) оказала положительное влияние, - подчеркнул вице-президент "Опоры России" Николай Дунаев.

Между тем, со слов Константина Тимохина, руководителя аппарата бизнес-омбудсмена Санкт-Петербурга, в рейтинге Всемирного банка Doing Business - 2020 по критерию "Международная торговля" (где оцениваются условия для ведения ВЭД) Россия по-прежнему занимает невысокую позицию: 99-е место, между Сейшельскими островами и Боливией. Хотя, например, Белоруссия - на 24-й строчке.

Среди основных причин, тормозящих экспортную деятельность российских бизнесменов, петербургский эксперт называет избыточность таможенного администрирования.

- Санкт-Петербург - самый большой морской порт РФ, и, когда возникают проблемы с экспортом товаров из регионов, письма поступают к нам и мы идем, как правило, в Федеральную таможенную службу, - продолжает Константин Тимохин. - Потому что все может быть хорошо: предприниматель воспользовался мерами господдержки, разработал инновационный прекрасный экспортный продукт, договорился с российским торговым представителем в зарубежной стране, нашел каналы сбыта. И вот его груз приехал для отправки на экспорт, а ему говорят: минуточку, ваш товар подпадает под профили риска... При этом порядок применения системы управления рисками непрозрачен, и все усилия, все меры поддержки в итоге сводятся к нулю.

Среди основных причин, тормозящих экспортную деятельность российских бизнесменов, - избыточность таможенного администрирования

К такому же результату, говорят специалисты, могут привести даже незначительные, чисто технические ошибки в декларировании товара. Таможня в таком случае признает весь груз незадекларированным и наказывает экспортера вплоть до конфискации всей партии.

- У крупного экспортера бумаги был изъят контейнер, и вот уже полгода он пылится на складе ответственного хранения - лишь потому, что владелец указал неправильное количество коробок. При этом вес товара, который влияет на таможенную стоимость, был указан верно, - рассказала руководитель подкомитета по правовым вопросам ВЭД Санкт-Петербургского отделения "Деловой России" Марианна Чугаева.

В таких случаях, как правило, все пошлины за товар уплачены, риска недоначисления платежей нет, то есть состав чисто формальный, поясняет юрист. Вопрос можно бы урегулировать поправками в КоАП РФ, тем более что они в виде проекта нового кодекса уже есть и в 2020 году даже презентованы Минюстом.

- Проект висит в общедоступной базе, но, к сожалению, не двигается. Поэтому предлагаем конкретно, узко попытаться скорректировать статью 16.2.1 КоАП, чтобы уже снять эту накаленность, - говорит Марианна Чугаева.

Главное - мотивация

Псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев, со своей стороны, тоже привел впечатляющие факты: в прошлом году, несмотря на минимальное количество проверочных мероприятий, 46 процентов всех штрафов в регионе, который граничит с Эстонией, Латвией и Беларусью, пришлось... на таможенные органы.

- Более 73 миллионов рублей штрафных санкций, наложенных таможенными органами, легли на плечи предпринимателей в минувшем кризисном году. Из них псковских бизнесменов - примерно 10 процентов, остальные оштрафованные - предприниматели из других регионов, - уточнил уполномоченный.

"Гораздо сложней менять правила игры так, чтобы люди хотели развивать свой бизнес"

Кстати, проверка организации применения таможенными органами системы управления рисками, которую в прошлом году провела Счетная палата РФ, по данным Константина Тимохина, выявила "многочисленные факты нарушения прав предпринимателей" - всего на 90 с лишним миллионов рублей. Итогом этой проверки стало издание Федеральной таможенной службой в марте 2021 года приказа "Об определении тактики применения таможенными органами системы управления рисками", правовой акт зарегистрирован в Минюсте РФ.

- В случае с экспортом, если это не урановые таблетки или ядерное оружие, я считаю, надо все выпускать, а декларации поправлять даже уже по факту выпуска, - уверен представитель "Опоры России" Николай Дунаев, бизнесмен с 20-летним стажем внешнеэкономической деятельности. Однако, по его мнению, первостепенный вопрос с точки зрения развития экспортного потенциала российских предприятий все же в другом: в мотивации.

- Первостепенным вопросом является отсутствие мотивации предпринимателей, чтобы развивать свой бизнес вообще и осваивать выпуск новых продуктов в частности, - продолжает эксперт. - Гораздо сложнее, чем урегулировать вопросы с таможней, менять правила игры так, чтобы люди хотели развивать свой бизнес. Нужно находить те решения, которые на политическом и законодательном уровне будут способствовать снятию ограничений в головах у людей. Это вопросы, связанные не всегда с таможней и мерами поддержки, которые у нас выстроены достаточно системно. Чтобы человек понимал, что можно ориентироваться и на рынок соседнего региона, и для начала на рынок стран бывшего Союза, где нет языкового барьера. Но это уже экспорт!

"Интересно создавать новое"

Директор департамента регионального развития и ВЭД Ярославской области Галина Пенягина, со своей стороны, полагает, что основная проблема, препятствующая развитию экспорта, - это незнание предпринимателями инструментов поддержки, а также тех продуктов с высоким конкурентоспособным потенциалом, которые можно создать для международного рынка.

Впрочем, те, кто мотивирован, совершенно точно знают все, что им нужно. Как, например, предприниматель из Ярославля Андрей Шепеляев, гвардии майор запаса, чья компания выпускает дизельные электростанции, а в прошлом году вложилась в производство моторных катеров из полиэтилена низкого давления.

- Тяжелый пандемийный 2020 год для нас оказался классным, - не скрывает оптимизма руководитель предприятия. - Мы обратили внимание на свои затраты, зачистили все уголочки - этот год позволил нам стать эффективнее в 1,7 раза. 2020-й компания завершила даже с лучшими финансовыми показателями, чем предыдущий.

Проект новых катеров "с гигантским экспортным потенциалом", рассказывает бизнесмен, "развился, вытянулся прямо в струночку" благодаря сравнительно недавней бизнес-миссии ярославцев в Японию, хотя тогда он был еще в зародыше. А сегодня первый катер уже спущен на воду. Но если бы, по словам главы компании, помощь в создании таких продуктов оказывало государство, все двигалось бы еще быстрее.

- Мне интересно создавать новый продукт, - объясняет Андрей Шепеляев. - Цель моей жизни - оставить после себя технологии производства здесь, на нашей земле. И трех своих сыновей я воспитываю мужчинами, со своим ремеслом, патриотами. Всеми мерами господдержки мы пользуемся постоянно, экспортный центр с нами на связи, облправительство на связи. Единственное, чего хотелось бы, - помощи в создании именно таких новых, инновационных продуктов. В любом виде. Я этот продукт все равно создам, конечно, но времени на это затрачу больше, потому что придется изыскивать средства и так далее... Это важно, потому что таких проектов, как у нас, с большим экспортным потенциалом, много. Я только в Ярославской области знаю несколько. Вот мой крик о помощи...

Тем временем

Крик о помощи предпринимателей-инноваторов, раздававшийся уже не раз, услышан. Постановлением от 18 июня 2021 года N 931 правительство РФ расширило господдержку промпредприятий-экспортеров. В частности, они получат доступ к господдержке на проведение научно-исследовательских работ для создания новой конкурентоспособной продукции. Выделенные государством средства можно будет расходовать, например, на выплату зарплат, проведение опытно-конструкторских работ, закупку оборудования и комплектующих, изготовление образцов продукции, аренду зданий и аппаратуры. Постановление также предусматривает возможность получения субсидии на приведение продукции в соответствие с требованиями целевого иностранного рынка (омологацию). В 2021 году на эту меру поддержки предусмотрено 660 миллионов рублей, в 2022 году - 5,53 миллиарда, в 2023 году - 5,68 миллиарда рублей. Предельная величина субсидии на один проект по созданию конкурентоспособной продукции - 900 миллионов рублей, на омологацию - 200 миллионов рублей.