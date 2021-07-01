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01.07.2021 00:42
Рубрика: Экономика

Ищу тебя, зарплата

Есть ли смысл переезжать в Москву ради работы?
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 143(8494)
Принято считать, что в Москву выгодно переезжать из других регионов - зарплаты в столице выше. Однако на практике переезд зачастую оборачивается разочарованием, поскольку рост доходов с лихвой съедает аренда жилья, а свободного времени из-за бешеного ритма и больших расстояний не остается. Разобраться во всех плюсах и минусах такого переезда постарались эксперты сервисов по поиску работы и жилья hh.ru и ЦИАН.

Основной вывод исследования такой: зачастую переезд из городов-миллионников в столицу не имеет даже экономического смысла. Прибавка к зарплате будет не столь существенной, чтобы перекрыть аренду жилья. "Больше всех "теряют" в доходе при переезде в столицу жители Санкт-Петербурга, Владивостока и Хабаровска. Задуматься о переезде можно жителям Тольятти, Барнаула, Кирова", - отмечают авторы исследования. В первой тройке городов зарплаты не сильно уступают московским. А в последней доходы местного населения оставляют желать лучшего.

Фото: iStock
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Правда, здесь вступает в игру еще один фактор - профессия. Далеко не во всех отраслях в Москве зарплаты бьют рекорды. В некоторых, например, их нивелирует большое количество мигрантов, которые готовы работать за меньшие деньги. "В целом не выгодно работать в Москве в транспортной сфере, гостиничном бизнесе, производстве и рабочему персоналу, - подсчитали аналитики. - Но выгодно работать в сфере информационных технологий, банковской отрасли и продажах. Основное правило - чем большей квалификации требует профессия, тем выгоднее переезд в столицу".

Здесь, кстати, напрашивается очевидный совет: сначала добейтесь в своей сфере успехов и только потом покупайте билет в один конец. Иначе шансов в московской конкурентной среде будет немного.

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