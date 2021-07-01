Евгений Попов: Поддержка и защита - основные направления деятельности президента

Более 2 миллионов вопросов поступило на "Прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным. Более половины из них касались социальной сферы. Это говорит о востребованности механизма обратной связи, необходимости наладить оперативное взаимодействие между властью и жителями, заявил журналист, ведущий телепрограммы "60 минут" Евгений Попов,

По мнению журналиста, такое прямое общение позволяет выявить наиболее острые вопросы в таких важных для людей сферах, как здравоохранение, образование, охрана окружающей среды, материальное благополучие.

"Поддержка и защита - основные направления деятельности президента. На мой взгляд, для комплексного решения этих проблем необходимо разработать Национальный стандарт благополучия, - считает журналист, - Базовые гарантии качества жизни, единые для всей страны - от Калининграда до Дальнего Востока.

По мнению Попова, есть три основных направления, которые в обязательном порядке надо зафиксировать в Национальном стандарте. Первое - это экономическое благополучие, и тут важно говорить о повышении доходов людей. Среди первоочередных мер - увеличить хотя бы в 2 раза минимальный размер оплаты труда, довести уровень пенсии до 70% от получаемой зарплаты. Регулярно индексировать пенсии работающим пенсионерам, поддерживать семьи с детьми.

"Эти вопросы я слышал от жителей, работая в районах Западного округа, многие из них прозвучали в ходе "Прямой линии" с главой государства", - отметил журналист.

Еще один приоритет, на котором планирует сосредоточиться журналист, касается социального благополучия.

"Доступность поликлиник и медицинского обслуживания по-прежнему актуальна, особенно в настоящих эпидемиологических условиях. Президента спрашивали о работе первичного звена системы здравоохранения и наличии лекарств. Считаю, что возможность получить качественную медицинскую помощь рядом с домом снизит остроту проблемы. Необходимо зафиксировать эти гарантии на законодательном уровне", - подчеркнул Евгений Попов.

Наконец, важнейшим условием благополучия граждан является состояние окружающей среды. В ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос об экологической обстановке в конкретных регионах, Владимир Путин отметил важность общественного контроля. По мнению журналиста, ключевую роль в улучшении ситуации играет грамотность самих жителей, их ответственная гражданская позиция: "Я неоднократно участвовал в экологических акциях на территории Западного округа, встречался с экоактивистами. Уверен, что только на личном примере можно показать молодежи важность соблюдения эконорм в повседневной жизни - от раздельного сбора мусора до осознанного потребления".