ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

ФСБ обезвредила ячейку запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство", члены которой готовили теракты в местах массового скопления людей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение в местах массовою скопления людей на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия.

По данным ЦОС, при задержании одного из преступников в Астраханской области он оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. Второй участник ячейки задержан в Москве. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

На кадрах оперативной видеозаписи показано уничтожение одного из террористов в доме в Астраханской области и задержание второго - на улице в одном из районов Москвы.

Во время обысков по местам проживания фигурантов обнаружено и изъято автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, граната Ф-1, а также религиозно-экстремистская литература и символика террористов.

По факту участия в деятельности террористической организации возбуждены уголовные дела. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.