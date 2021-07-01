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01.07.2021 13:56
Рубрика: Власть

ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

Текст: Иван Егоров
ФСБ обезвредила ячейку запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство", члены которой готовили теракты в местах массового скопления людей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение в местах массовою скопления людей на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия.
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По данным ЦОС, при задержании одного из преступников в Астраханской области он оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. Второй участник ячейки задержан в Москве. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

На кадрах оперативной видеозаписи показано уничтожение одного из террористов в доме в Астраханской области и задержание второго - на улице в одном из районов Москвы.

Во время обысков по местам проживания фигурантов обнаружено и изъято автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, граната Ф-1, а также религиозно-экстремистская литература и символика террористов.

По факту участия в деятельности террористической организации возбуждены уголовные дела. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

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