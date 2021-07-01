Хрипун оценил работу системы здравоохранения Москвы

Система здравоохранения Москвы работают очень напряженно, но в то же время эффективно, это стало возможным за счет позитивных перемен, которые происходили в предыдущие годы: город улучшал медицинскую инфраструктуру на протяжении 10 лет. Об этом заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун на Московском урбанистическом форуме.

"Система здравоохранения оказалась готова к новому вызову. Мы очень легко в прошлом году развернули 26 тысяч стационарных коек, что впечатляет. По оснащенности койками и аппаратами ИВЛ это в три раза больше, чем в среднем по Европе. Всего было сделано более 13 миллионов ПЦР-тестирований", - цитирует его ТАСС.

Пандемия придала системе здравоохранения новый импульс к развитию инфекционной помощи - в прошлом году, в частности, было начато строительство новых больниц. Продолжается и модернизация поликлиник - по оценке Хрипуна, до конца 2023 года должна завершиться модернизация 137 поликлиник.