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01.07.2021 15:38

Цена заплатки

Ярославцы заплатят за ремонт асфальта
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 143(8494)
В Ярославле с 1 июля 2021 года вступает в действие постановление мэрии, определившее, сколько денег горожане будут платить за ямочный ремонт своих придомовых территорий. Примечательно, что ровно год назад, 1 июля 2020 года, в городе начался первый этап этой "дворовой реформы", обязавшей управляющие компании ремонтировать асфальтовые покрытия во дворах за счет жителей.

Как объяснили в городской администрации, услуга действительно была введена постановлением мэрии Ярославля от 16 июня 2020 года, но плата за нее поначалу не была фиксированной и не включалась в состав платы за содержание жилых помещений.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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- Расходы на ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на придомовой территории могли взиматься дополнительно, по решению общего собрания собственников многоквартирного дома исходя из фактической стоимости выполнения работ, - пояснили чиновники.

С нынешнего июля эта статья расходов появится в квитанциях.

- В соответствии с нормами жилищного законодательства, вышеуказанным постановлением в услуге "Текущий ремонт" предусмотрена плата за ямочный ремонт придомовой территории в размере 21 копейка с квадратного метра жилой площади, - рассказали в мэрии.

Решение о необходимости ремонта жильцы МКД должны будут принимать на общем собрании собственников. Власти подчеркивают, что, если необходимости в ремонте асфальтового покрытия нет, собранные на эти цели деньги будут аккумулируются в управляющей организации и не могут быть перераспределены управдомом без решения собственников на другие виды работ по текущему ремонту.

Плата за латание дыр в дворовом асфальте является обязательной и будет начисляться управдомами ежемесячно. Если, конечно, в отношении придомовой территории было в свое время проведено межевание и земельный участок поставлен на кадастровый учет.

Плата за латание дыр в дворовом асфальте будет начисляться ежемесячно

- Внутриквартальные проезды не являются общим имуществом многоквартирного дома и ремонтируются за счет местного бюджета, - внесли ясность в горадминистрации.

Несмотря на то что сумма выплат на ямы в асфальте с отдельно взятой квартиры получается весьма скромной, лишняя строка в квитанции на оплату коммунальных услуг вызвала в горожанах бурю эмоций, заодно рассорив в соцсетях владельцев автомобилей и пешеходов, которые обвинили в плохом состоянии асфальта прежде всего личный автотранспорт. "Надо, наоборот, жильцам, кто не имеет машин, моральный вред выплачивать, так как 95 процентов ям - из-за машин. Или бабушка палочкой, мамочка коляской, девушка каблучками наделали дыр в асфальте?" - вопрошают одни. "Как всегда будет: люди будут оплачивать, а ямы останутся", - демонстрируют скепсис другие. Есть, впрочем, и те, кто согласен платить, лишь бы сделали: "Вот честно, я готов заплатить, если во дворе будет асфальт как на федеральных трассах... Уже лет 10 ситуация такова, что ездить можно разве что на танке". Но таких подавляющее меньшинство.

Кстати

В Рыбинске - втором по численности населения городе региона - ремонт асфальтовых покрытий во дворах жители сами оплачивают еще с 1 января 2017 года: в их квитанциях соответствующей строкой дополнена статья "Содержание и ремонт жилья". Рыбинцы платят за дворовые ямочные ремонты из расчета 40 копеек с квадратного метра жилой площади.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль

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