Как правильно выбрать образовательный кредит

На каждое бюджетное место в вузах во время вступительной кампании 2021 года придется примерно два претендента, в ведущих университетах Москвы и Санкт-Петербурга конкуренция заметно возрастет. Те, кто не потянет на бюджет, могут взять образовательный кредит - его отличие от обычного потребительского в целевом назначении, более низкой ставке, наличии льготного периода.

Самый выгодный образовательный кредит - в рамках госпрограммы по ставке в 3% годовых, в ней на данный момент участвует только Сбербанк. Его можно взять только на оплату обучения в вузах с государственной аккредитацией.

Другие банки также предлагают продукты под названием "Образовательный кредит", но на сильно отличающихся от госпрограммы условиях. В Райффайзенбанке ставка начинается от 4,99%, Газпромбанке - от 5%, ВТБ - от 5,4%, Альфа-Банке - от 5,5%. Реальные ставки колеблются в широком диапазоне в зависимости от многих факторов. Например, они ниже для зарплатных клиентов и при покупке страхования жизни. В госпрограмме ставка ото всего этого не зависит, в реальности она составляет 14,4%, из которых львиную часть (11,4%) оплачивает бюджет. Кредиты по собственным программам банков хороши тем, что их можно брать на обучение и в вузе, и на курсах, и в среднем специальном учебном заведении, и для защиты степени MBA. Сумма кредита по ним ограничена (например, до 2 млн, до 5 млн руб.), тогда как в рамках гос-программы сумму определяет стоимость обучения.

По госпрограмме заемщиком выступает сам студент, по кредитам без господдержки - обычно работающий родитель или близкий родственник (банки одобряют кредит и студентам, но только если они имеют заработок и минимальный стаж). По таким кредитам банки могут предлагать бесплатную отсрочку оплаты основного долга, но на небольшой срок - два-три месяца, тогда как по госпрограмме такая отсрочка длится весь период обучения плюс девять месяцев на то, чтобы встать на ноги.

Более гибкие условия у Почта Банка, там отсрочка оплаты основного долга длится весь период обучения, но и ставка по кредиту начинается от 9,9%. По льготной программе и проценты можно выплачивать лишь частично в течение первых двух лет. Наконец, кредиты в рамках госпрограммы намного более длинные (срок обучения + 9 месяцев и 15 лет на погашение).

Пик спроса на образовательные кредиты приходится на лето (идут зачисления в вузы) и январь-февраль, когда часть не слишком успевающих студентов переводится на платное обучение.

По словам заместителя проректора НИУ ВШЭ Михаила Лузгачева, образовательные кредиты популярны во многих странах, в США, например, ими пользуются около 60% студентов. Даже состоятельные родители далеко не всегда оплачивают высшее образование детей: такой подход помогает воспитать ответственное отношение к своему будущему, делает обучение более осознанным. Согласно исследованию ВШЭ, в России лишь 6% опрошенных знают об образовательных кредитах в деталях, почти половина не знают об этом ничего.

Прямая речь

Анна Харнас, руководитель центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России

- Как и в случае с любым другим займом, нужно грамотно оценивать кредитную нагрузку на ваш бюджет. Если у вас есть другие долги и в совокупности ежемесячные платежи по ним превышают 30% от ваших доходов, с образовательным кредитом лучше повременить.

Второй важный момент - регулярность денежных поступлений, из которых вы собираетесь гасить образовательный кредит. Особенно это важно для студентов, у которых есть подработки, но нет постоянного заработка.

Наконец, образовательный кредит не стоит брать, если диплом нужен только для галочки и в реальности у вас не будет времени учиться как следует. Помните, что если вас отчислят за неуспеваемость, вы останетесь с обычным потребительским кредитом и будете платить по нему по рыночной ставке.