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01.07.2021 15:41

Сладку ягоду рвали вместе...

Какие возможности для заработка появляются в жаркую погоду
Текст: Анна Скрипка
Российская газета - Экономика Центрального округа № 143(8494)
Аналитики отмечают, что сезонных рабочих стало меньше из-за коронавирусных ограничений. На рынке труда не хватает рабочих, которые раньше приезжали из ближнего зарубежья. Работодателям приходится решать проблемы буквально в ежедневном режиме.
Сезонный сбор ягод может неплохо пополнить семейный бюджет. Фото: Станислав Красильников/ ТАСС Сезонный сбор ягод может неплохо пополнить семейный бюджет. Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
Сезонный сбор ягод может неплохо пополнить семейный бюджет. Фото: Станислав Красильников/ ТАСС

Объявления о приеме на работу на муниципальное предприятие по благоустройству расклеены в общественном транспорте белгородских пригородов. Здесь не хватает людей, чтобы косить газоны, высаживать цветы, поливать и пропалывать клумбы. В отрасли в принципе кадровый голод, утолить который не так-то просто: даже в частных фирмах по озеленению катастрофически не хватает людей.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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- Этот труд очень тяжелый, почти всегда на жаре, - рассказывает рабочий одной из таких компаний Алексей Крюков. - Но еще весной я выхожу с какой-нибудь бригадой: надо вычесывать газон. На пенсию я не могу прожить так, как мне хочется, да и детям надо помочь. Поэтому выбираю добросовестную фирму, которая работает на рынке годами, и беру в руки сначала грабли, потом - косилку. Платят по 1,2 тысячи в день, но, если я умело и быстро работаю на каком-то сложном объекте, могут и премировать.

Помимо озеленения белгородец подрабатывает в одном из супермаркетов - собирает на парковке тележки, следит за порядком.

- Хотел еще куда-то дворником устроиться, чтобы утром или вечером подметать, но, чувствую, сил не хватит, - говорит пенсионер.

Посменный график дает массу возможностей и сотрудникам супермаркетов у дома. Некоторые из них находят на жаркие месяцы дополнительную работу совсем неподалеку от основной. Так, каждое лето 36 сотрудников приглашают поработать на белгородском пляже "Лазурный". Белоснежные лежаки и чистый песок на берегу пруда с прозрачной водой, водные аттракционы и ландшафтный дизайн напоминают о заграничных курортах, а требования к кандидатам на сезонные места достаточно высоки.

Ежедневная норма для каждого сборщика - 80 килограммов ягод, за каждый из которых компания платит по 25 рублей

В летний сезон пляжу "Лазурный" необходимы 26 инструкторов: они следят за безопасностью на воде и аттракционах, а также за порядком на всей пляжной зоне. Еще 10 человек обеспечивают реализацию билетов. Рабочий день для сезонных сотрудников начинается около 10.00 - именно в это время открывается пляж - и заканчивается в 21.00. Два дня работает одна смена, два дня - вторая. Заработная плата варьируется от 27 до 30 тысяч рублей.

За техническое состояние аттракционов, их обслуживание и достойную работу пляжа в целом отвечают высококвалифицированные специалисты, которые постоянно трудятся в крытом аквапарке с таким же названием. А на сезонную работу - к примеру, теми же кассирами - здесь могут устраиваться и те, кто уже имеет постоянное место. График позволяет получить весомую для белгородца прибавку к зарплате - по сути, стопроцентную.

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Продавцы мороженого, кваса и лимонада тоже пополнили ряды сезонных рабочих в Белгороде. За прилавками тех же бочек с квасом - в основном пенсионерки.

- Каждый год здесь работаю и рада, что приглашают, - отмечает продавщица, представившаяся Татьяной. - Это для меня способ не только получить прибавку к пенсии, но и не скучать с соседками на скамейке у подъезда.

Мороженое предлагают в основном студентки. Они прекрасно находят общий язык с детьми, а ведь именно они - главные двигатели спроса на лакомство.

- Подольше бы эта жара простояла, - отмечает одна из продавщиц. - Каждый день выручка хорошая.

Впрочем, продажа напитков и летних сладостей, овощей и фруктов - лишь вершина айсберга сезонной торговли. Популярные сервисы поиска работы пестрят объявлениями о вакансиях экспедиторов, грузчиков и прочих специалистов, которые так или иначе должны обеспечивать товарами выросшую на ближайшие три месяца торговую сеть.

Параллельно сезонных рабочих ждут в сельском хозяйстве: садоводческие предприятия не увидят прибыли без тех же сборщиков ягод и упаковщиков. Зарплату предлагают достойную.

В липецкой компании "Ягодные поля", которая занимается поставкой для завода заморозки ягод, сезонных рабочих набирают постоянно. В село Поддубровка Усманского района съезжаются и те, кто уже набил руку и знает сложный процесс сбора ягод, и новички. Многие уходят в отпуск на основном месте работы, чтобы пополнить семейный бюджет дополнительной зарплатой. Живут в деревянных домиках, специально построенных около ароматных полей. Работодатель обеспечивает питанием три раза в день.

Фото: iStock
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На поля сборщики ягод выходят в 4.00 и трудятся, пока солнце не начнет припекать не только головы работников, но и саму ягоду. Требования к сбору клубники очень строгие. Ее нельзя срывать влажной или разогретой: или начнет стремительно гнить, или превратится в пюре. Но солнечные деньки производителю на руку: ягода, что напиталась солнцем, самая вкусная.

Ежедневная норма для каждого сборщика - 80 килограммов ягод, за каждый из которых компания платит по 25 рублей. Так что можно заработать за день минимум две тысячи рублей.

- Но были и такие, кто собирал и 240 килограммов за смену, - отметил ответственный за набор персонала в компании. - Вот и подсчитайте их зарплату. Конечно, это тяжелый труд, мы не берем работать школьников или людей в возрасте. Здесь заработает только тот, кто хочет и может.

Впрочем, клубника, луговые травы и зелень обеспечивают и дополнительный доход бойким пенсионеркам на любом рынке. В курском городке Обоянь клубника - собственный бренд, и бабушки с немыслимым количеством ведер выходят на остановки вдоль трассы.

- Одно ведро - всего 500 рублей, а сколько витаминов, - замечает одна из них. - В городе в два раза дороже...

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