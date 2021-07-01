Липецкая область лидирует в стране по числу соцконтрактов

Липецкая область стала лидером в стране по количеству социальных контрактов, оформленных с жителями, попавшими в сложную жизненную ситуацию. За минувшие полгода свыше трех тысяч липчан уже получили реальную помощь.

На основании социального контракта им было предоставлено 287,5 миллиона рублей. Глава региона Игорь Артамонов, отметив, что это лучший результат среди регионов Центрального федерального округа, подчеркнул, что останавливаться на достигнутом в области не намерены.

- Наша задача, прежде всего, понизить уровень бедности и улучшить качество жизни населения Липецкой области, - отмечает Игорь Артамонов.

Губернатор обратил внимание, что большинство обратившихся за поддержкой - 1221 человек - заключили социальный контракт на поиск работы. Это уже больше, чем за весь прошлый год по данному направлению - 1215 соцконтрактов. Игорь Артамонов добавил, что также очень популярно такое направление, как осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Помощью на открытие своего дела решили воспользоваться уже 952 человека, что также больше показателя за весь прошлый год - 435 семей.

- Среди соседних регионов Липецкая область на первом месте по числу заключенных соцконтрактов, - констатирует Игорь Артамонов. - Например, в соседней Белгородской области заключено на данный момент 2227 контрактов, во Владимирской - 1624. Достигнуть такого результата нам помогла слаженная, комплексная работа всех заинтересованных структур и взаимодействие с победителями конкурса "Лидеры России". Конечно, есть еще вопросы, которые предстоит решить. Но самое главное - меняется отношение к получению социальной помощи. Рост популярности таких направлений, как поиск работы, открытие своего дела, говорит о том, что получатели поддержки настроены активно действовать, чтобы улучшить свое материальное положение.

Игорь Артамонов напомнил, что в регионе сделано все возможное для упрощения процедуры получения помощи: отменены имущественные критерии, разработаны система сопровождения для начинающих предпринимателей и система одной двери, позволяющая заявителю пройти весь путь - от подачи документов до подписания контракта в одном месте. Усилено информирование жителей региона о возможностях соцконтракта: к традиционным способам информирования и консультирования добавился еще один - чат-бот @SocContract48 в мессенджере "Телеграм".

Предприниматели, заключившие социальный контракт, будут обеспечены сопровождением и в дальнейшем, подчеркивает Игорь Артамонов. Так, для них будут организованы ярмарки, где они смогут реализовать свою продукцию, расширить круг клиентов. Планируется, что в 2021 году помощь получат 5454 семьи в Липецкой области.