Московская полиция возбудила 44 дела из-за фиктивных справок по COVID-19

Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве в 2021 году возбудили 44 уголовных дела по фактам изготовления и распространения поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, о выявлении антител к вирусу либо о медицинских противопоказаниях к вакцинации.

Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Он рассказал, что уголовные дела возбуждены по статье 327 УК РФ. Часть из них уже направлена в суд для рассмотрения по существу. Полиция проводит оперативную работу по пресечению незаконного генерирования, подделки и использования QR-кодов, введенных на территории столичного региона для борьбы с пандемией.