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01.07.2021 10:37
Рубрика: Происшествия

Московская полиция возбудила 44 дела из-за фиктивных справок по COVID-19

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве в 2021 году возбудили 44 уголовных дела по фактам изготовления и распространения поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, о выявлении антител к вирусу либо о медицинских противопоказаниях к вакцинации.

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Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Он рассказал, что уголовные дела возбуждены по статье 327 УК РФ. Часть из них уже направлена в суд для рассмотрения по существу. Полиция проводит оперативную работу по пресечению незаконного генерирования, подделки и использования QR-кодов, введенных на территории столичного региона для борьбы с пандемией.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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