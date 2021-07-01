Москва получила уже более 500 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"

Москва закупит не менее 750 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" для вакцинации трудовых мигрантов и ревакцинации горожан, сделавших прививку более полугода назад.

"Мы закупим не менее 750 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", из которых получили уже более 500 тысяч доз. Она будет применяться для вакцинации трудовых мигрантов, а также для повторной вакцинации горожан, которые сделали прививку более полугода назад. Я лично уже повторно привилась "Спутником Лайт", также поступили и люди из моего окружения. В условиях распространения более агрессивного штамма коронавируса это очень важно. При необходимости мы в дальнейшем будем дозакупать препарат. Согласно рекомендациям Минздрава важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител. В настоящий момент нет утвержденного уровня антител, при котором человек имеет реальную защиту от вируса и новых штаммов", - сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, повторную вакцинацию можно пройти с сегодняшнего дня, с 1 июля 2021 г., в одном из 8 павильонов "Здоровая Москва" без предварительной записи. с 5 июля 2021 г. будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках. Подробнее о повторной вакцинации на сайте.

В Москве началась вакцинация трудовых мигрантов "Спутником Лайт" в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово и на территории торгового центра "Садовод". Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы.

По мере отработки механизма возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых.

"Спутник Лайт" - четвертая разработанная и зарегистрированная в России вакцина от COVID-19. Она разработана научным центром имени Н.Ф. Гамалеи.

Напомним, вакцинацию в 119 центрах вакцинации на базе городских поликлиник проводят по предварительной записи без выходных с 8:00 до 22:00. Без записи сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва", которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19. Они работают с 8 утра и до тех пор, пока прививку не получат все желающие в течение дня. Кроме того, без записи сделать прививку можно в торговых центрах и других популярных городских локациях. Подробная информация о вакцинации опубликована на сайте.