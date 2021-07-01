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01.07.2021 11:06
Рубрика: Общество

Москва получила уже более 500 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"

Текст: Любовь Проценко

Москва закупит не менее 750 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" для вакцинации трудовых мигрантов и ревакцинации горожан, сделавших прививку более полугода назад.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Мы закупим не менее 750 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", из которых получили уже более 500 тысяч доз. Она будет применяться для вакцинации трудовых мигрантов, а также для повторной вакцинации горожан, которые сделали прививку более полугода назад. Я лично уже повторно привилась "Спутником Лайт", также поступили и люди из моего окружения. В условиях распространения более агрессивного штамма коронавируса это очень важно. При необходимости мы в дальнейшем будем дозакупать препарат. Согласно рекомендациям Минздрава важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител. В настоящий момент нет утвержденного уровня антител, при котором человек имеет реальную защиту от вируса и новых штаммов", - сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, повторную вакцинацию можно пройти с сегодняшнего дня, с 1 июля 2021 г., в одном из 8 павильонов "Здоровая Москва" без предварительной записи. с 5 июля 2021 г. будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках. Подробнее о повторной вакцинации на сайте.

В Москве началась вакцинация трудовых мигрантов "Спутником Лайт" в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово и на территории торгового центра "Садовод". Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы.

По мере отработки механизма возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых.

"Спутник Лайт" - четвертая разработанная и зарегистрированная в России вакцина от COVID-19. Она разработана научным центром имени Н.Ф. Гамалеи.

Напомним, вакцинацию в 119 центрах вакцинации на базе городских поликлиник проводят по предварительной записи без выходных с 8:00 до 22:00. Без записи сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва", которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19. Они работают с 8 утра и до тех пор, пока прививку не получат все желающие в течение дня. Кроме того, без записи сделать прививку можно в торговых центрах и других популярных городских локациях. Подробная информация о вакцинации опубликована на сайте.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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