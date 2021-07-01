Заваленные отходами контейнерные площадки стали предметом скандальных дискуссий во всей Орловской области. Мусорная реформа здесь буксовала более чем два месяца. В самом областном центре активисты даже создали инсталляцию: усадили в прицеп два манекена и обложили их с ног до головы полными пакетами, в которые обычно упаковывают отходы. Впрочем, вывезти мусор из города и навести относительный порядок в регионе помогло, конечно, не это.

Генеральный директор Корпорации развития Орловской области Николай Шин на брифинге, посвященном проблематике обращения с отходами в регионе, отметил, что мусорный кризис, который начался в апреле, дал повод не только мобилизовать все ресурсы для исправления ситуации.

- Разруливать ее пришлось в ручном режиме, - признает он. - Только благодаря внесению изменений в территориальную схему обращения с ТКО и перенаправлению впоследствии мусорных потоков удалось решить проблему с очередями на разгрузку мусоровозов на сортировке и избежать многочасовых простоев, которые выбили наших перевозчиков из графиков. Этот ручной режим и помог нам стабилизировать ситуацию с вывозом мусора, и перевозчики ТКО вошли в график.

Однако он же добавляет, что мусорный коллапс, особенно в областном центре, обнажил и ряд других проблем. Так, этот далеко не позитивный опыт показал: вся инфраструктура обращения с отходами нуждается в совершенствовании. Нужно обустраивать по-новому контейнерные площадки, создавать условия для более активной сортировки мусора и для бесперебойной работы перевозчиков, которых, к слову, тоже необходимо отбирать более внимательно.

Итогом коллапса стало и кадровое решение. Руководителем регоператора по обращению с отходами - компании "Зеленая роща" - назначен Александр Муромский. Сам он ситуацию, с которой пришлось справляться с первых дней на новом посту, называет "непростой, но рабочей".

Чтобы разрушить монополию, региону необходимы дополнительные мусоросортировочные комплексы

- Мы провели встречу с участниками рынка, на которой присутствовали перевозчики, руководители мусоросортировочных заводов, обработчики и собственники полигонов, - отмечает он. - На этой встрече мы обсудили проблемы и пути их решения. Сейчас в области работают четыре перевозчика, которые обеспечивают вывоз ТКО с мест первичного накопления до мусоросортировочных комплексов для обработки. С одним перевозчиком пришлось договор расторгнуть. Он обслуживал пять районов: Корсаковский, Новодеревеньковский, Новосильский, Верховский и Залегощенский. С 21 июня к работе в этих районах приступил перевозчик "Чистый город".

Помимо этого, ответственность за работу всего алгоритма обращения с мусором лежит и на муниципалитетах. Александр Муромский отметил, что в Орловском районе, где проблем едва ли меньше, чем в областном центре, представители регоператора вместе с главами сельских поселений объедут проблемные места сбора отходов, оценят ситуацию и вместе будут исправлять ситуацию. Ведь те же контейнерные площадки - это зона ответственности муниципалитетов. Пока же работа зачастую строится по принципу: сломался контейнер - регоператор предоставляет взамен собственный из специального подменного фонда.

Еще одна проблема - несанкционированные свалки. Всего в регионе пока насчитали и внесли в реестр 46 таких мест, и, хотя их очищают от мусора, а в муниципалитетах стараются следить за порядком, через время свалки на привычных местах возникают вновь.

- И это проблема недостаточной личной культуры и безответственности тех, кто это делает, - считает Николай Шин.

Впрочем, даже теперь, когда один из перевозчиков заменен, а территориальная схема обращения с отходами претерпела поправки, он не исключает, что перемены продолжатся.

- Территориальная схема - это живой организм, - считает он. - Помимо непосредственной обязанности по вывозу отходов мы должны задумываться о качестве сортировки и объемах отобранных полезных фракций для вторичной переработки отходов. Количество остатков мусора после сортировки так называемых хвостов должно сокращаться.

Для этого региону, по его словам, необходимы дополнительные мусоросортировочные комплексы: таким образом в области намерены бороться с монопольным положением одного из игроков, с которым и возникли проблемы в самом начале коллапса. Кроме того, новая культура обращения с отходами - к примеру, сортировка вторсырья - приживается в Орловской области не так уж и быстро, как того хотелось бы регоператору и его кураторам. 70 контейнеров для раздельного сбора отходов заполняются разве что активистами, а рядовые жители сваливают все в один пакет - и бросают его в общие контейнеры.