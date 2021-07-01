Поэтому следующий этап развития экономики будет ориентирован на замкнутый цикл, или бережливое производство, где производитель на стадии планирования определяет, как люди смогут переработать его товар. При этом важны потребительские свойства и долговечность производимых изделий. Такой подход позволит оптимизировать операционные процессы, сократить количество отходов, снизить затраты на производство, а также повысить скорость рабочих процессов, уменьшить производственные площади и увеличить срок службы производимых товаров. При этом он будет связан с принципами устойчивого развития и стремлением к жизни в стиле zero-waste.
Согласно исследованию Deloitte, мировая энергосистема пытается перестроиться: снизить вред, наносимый окружающей среде, и использовать возобновляемые источники энергии. Крупные финансовые организации уже включают изменение климата в число материальных рисков. Своевременная адаптация бизнес-стратегии к прогнозам на будущее способствует улучшению финансовых показателей.
Новый этап подразумевает новые тенденции развития: цифровизацию; эволюцию в сторону клиентоориентированности; укрепление основ бизнеса и растущую готовность организаций принять идею корпоративной социальной ответственности. Компаниям уже сейчас необходимо быть готовыми скорректировать бизнес-стратегии с поправкой на новый цикл экономики. Внедрение принципа бережливого производства - длительный процесс, требующий значительных инвестиций. Откладывание этого вопроса может привести к нехватке времени на перестройку к новому рынку и выходу из бизнеса.
Например, согласно прогнозу ОПЕК, пик объемов потребления нефти придется на 2040 год. При этом, по мнению Международного энергетического агентства, спрос практически перестанет возрастать уже после 2030 года. А самый мягкий с позиции перехода на безуглеродную энергетику инерционный сценарий Business as usual ТНК BP говорит о снижении спроса на нефть уже после 2025-го.
Мировой энергобаланс постепенно переходит к возобновляемым источникам энергии вместо ископаемого топлива. Процессы трансформации энергетики в соответствии с зеленым курсом ускоряются, их сопровождают формирование новых экосистем и появление более совершенных технологий. Что это дает? Растут возобновляемые источники энергии, развиваются новые энергоносители, повышается энергоэффективность, снижается уровень выбросов, создаются новые рынки углеродных и иных побочных продуктов, благодаря активному развитию циркулярной экономики.
Компании добывающей и энергетической отраслей массово заявляли, что планируют обеспечить углеродную нейтральность на своем производстве до 2050 года. Долгосрочная цель ясна, но при этом представителям таких организаций необходимо сначала решить проблемы ближайшего периода. В первую очередь им нужно прийти к пониманию, как их цели отразятся в течение нескольких лет на стоимости бизнеса, операционной деятельности, персонале, рынках. Многие производства испытывают с этим большие трудности.
Повестка дня руководителя любой энергетической компании сегодня - изменение энергетического баланса в сторону возобновляемых источников энергии. Для геологоразведочных и нефтесервисных компаний это основная и долгосрочная проблема, предполагающая решение в виде трансформации бизнеса в течение следующих 15-20 лет.
Прогнозы экспертов довольно единодушны: до 2035 года организации из абсолютно всех отраслей будут работать по условиям совершенно другого энергетического рынка. Однако у такого будущего все равно имеется некоторая неопределенность из-за влияния множества факторов. Коронавирус основательно встряхнул нефтегазовую отрасль по всему миру. Международный спрос во время пандемии упал и сформировал избыточное предложение, спровоцировавшее, в свою очередь, агрессивную ценовую конкуренцию между странами ОПЕК и остальными видными производителями. Совокупность этих факторов нанесла сильнейший урон операциям по добыче и сбыту нефтегазовой продукции.
Из-за сложившейся на рынке ситуации, скорее всего, выжившим компаниям придется заняться формированием различных стратегий, анализом множества бизнес-моделей и реализацией структурного подхода к капитальным затратам. Один из путей выхода из кризиса - внедрение инноваций. Для крупных организаций это в первую очередь большие затраты на инвестиции и перестройку бизнес-процессов, риски ошибочного внедрения и длительный срок возврата вложений. Также возникает проблема согласования и внедрения новых решений - в основном из-за сложной структуры компании и непроработанной мотивации персонала.
Но уже сегодня становится очевидным, что в скором будущем предприятия во всех сферах будут осуществлять деятельность в условиях совершенно иного энергетического рынка, потому компаниям придется пойти по пути внедрения новых технологий и инноваций либо уйти с рынка.