Коронавирусный период показал: линейной экономике, работающей по схеме "добыча - производство - распределение - потребление - выброс отходов", пришло время уйти в прошлое, традиционный подход больше не безопасен. Все понимают, что развитие экономики, бизнеса и всеобщее благосостояние зависят в том числе от внешних макроэкономических факторов, а проблемы, связанные с окружающей средой, могут оказать более серьезное негативное влияние, чем нестабильность на финансовых рынках.

Поэтому следующий этап развития экономики будет ориентирован на замкнутый цикл, или бережливое производство, где производитель на стадии планирования определяет, как люди смогут переработать его товар. При этом важны потребительские свойства и долговечность производимых изделий. Такой подход позволит оптимизировать операционные процессы, сократить количество отходов, снизить затраты на производство, а также повысить скорость рабочих процессов, уменьшить производственные площади и увеличить срок службы производимых товаров. При этом он будет связан с принципами устойчивого развития и стремлением к жизни в стиле zero-waste.

Согласно исследованию Deloitte, мировая энергосистема пытается перестроиться: снизить вред, наносимый окружающей среде, и использовать возобновляемые источники энергии. Крупные финансовые организации уже включают изменение климата в число материальных рисков. Своевременная адаптация бизнес-стратегии к прогнозам на будущее способствует улучшению финансовых показателей.

Новый этап подразумевает новые тенденции развития: цифровизацию; эволюцию в сторону клиентоориентированности; укрепление основ бизнеса и растущую готовность организаций принять идею корпоративной социальной ответственности. Компаниям уже сейчас необходимо быть готовыми скорректировать бизнес-стратегии с поправкой на новый цикл экономики. Внедрение принципа бережливого производства - длительный процесс, требующий значительных инвестиций. Откладывание этого вопроса может привести к нехватке времени на перестройку к новому рынку и выходу из бизнеса.

Например, согласно прогнозу ОПЕК, пик объемов потребления нефти придется на 2040 год. При этом, по мнению Международного энергетического агентства, спрос практически перестанет возрастать уже после 2030 года. А самый мягкий с позиции перехода на безуглеродную энергетику инерционный сценарий Business as usual ТНК BP говорит о снижении спроса на нефть уже после 2025-го.

Следующий этап развития экономики будет ориентирован на замкнутый цикл

Мировой энергобаланс постепенно переходит к возобновляемым источникам энергии вместо ископаемого топлива. Процессы трансформации энергетики в соответствии с зеленым курсом ускоряются, их сопровождают формирование новых экосистем и появление более совершенных технологий. Что это дает? Растут возобновляемые источники энергии, развиваются новые энергоносители, повышается энергоэффективность, снижается уровень выбросов, создаются новые рынки углеродных и иных побочных продуктов, благодаря активному развитию циркулярной экономики.

Компании добывающей и энергетической отраслей массово заявляли, что планируют обеспечить углеродную нейтральность на своем производстве до 2050 года. Долгосрочная цель ясна, но при этом представителям таких организаций необходимо сначала решить проблемы ближайшего периода. В первую очередь им нужно прийти к пониманию, как их цели отразятся в течение нескольких лет на стоимости бизнеса, операционной деятельности, персонале, рынках. Многие производства испытывают с этим большие трудности.

Повестка дня руководителя любой энергетической компании сегодня - изменение энергетического баланса в сторону возобновляемых источников энергии. Для геологоразведочных и нефтесервисных компаний это основная и долгосрочная проблема, предполагающая решение в виде трансформации бизнеса в течение следующих 15-20 лет.

Прогнозы экспертов довольно единодушны: до 2035 года организации из абсолютно всех отраслей будут работать по условиям совершенно другого энергетического рынка. Однако у такого будущего все равно имеется некоторая неопределенность из-за влияния множества факторов. Коронавирус основательно встряхнул нефтегазовую отрасль по всему миру. Международный спрос во время пандемии упал и сформировал избыточное предложение, спровоцировавшее, в свою очередь, агрессивную ценовую конкуренцию между странами ОПЕК и остальными видными производителями. Совокупность этих факторов нанесла сильнейший урон операциям по добыче и сбыту нефтегазовой продукции.

Повестка дня - изменение энергетического баланса в сторону возобновляемых источников энергии

Из-за сложившейся на рынке ситуации, скорее всего, выжившим компаниям придется заняться формированием различных стратегий, анализом множества бизнес-моделей и реализацией структурного подхода к капитальным затратам. Один из путей выхода из кризиса - внедрение инноваций. Для крупных организаций это в первую очередь большие затраты на инвестиции и перестройку бизнес-процессов, риски ошибочного внедрения и длительный срок возврата вложений. Также возникает проблема согласования и внедрения новых решений - в основном из-за сложной структуры компании и непроработанной мотивации персонала.

Но уже сегодня становится очевидным, что в скором будущем предприятия во всех сферах будут осуществлять деятельность в условиях совершенно иного энергетического рынка, потому компаниям придется пойти по пути внедрения новых технологий и инноваций либо уйти с рынка.