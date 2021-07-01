Большую часть молока в Белгородской области производят агропромышленные холдинги, и, несмотря на значительные инвестиции в увеличение поголовья коров, модернизацию производства и рост объемов молока, инвестиции в отрасль считаются очень рискованными. Рентабельность молочного производства падает, между тем потребность в такой продукции только растет. Несколько лет назад белгородские власти поставили задачу - производить миллион тонн молока, но пока эта цель достигнута лишь наполовину. Наблюдающие за процессом ученые отмечают, что наращивать молочное производство можно, не вкладываясь в огромные молочные фермы с тысячами голов дойного стада, а рентабельность нужно считать по другому принципу.

В то время, когда важно снижать цену на молоко для потребителя, производители сталкиваются с постоянным ростом цен на корма, энергоресурсы, вынуждены вкладывать средства в закупку оборудования для маркировки. Фото: Антон Новодержкин/ ТАСС

Научный подход

На профильном совещании свои рекомендации представителям животноводческих хозяйств дали ученые, которые десятилетиями занимаются разработками в области животноводства, охраны почв и роста урожайности сельскохозяйственных культур. Примечательно, что скепсис производителей молока, которые сейчас озабочены подорожанием энергоресурсов, а также введением новой системы контроля качества молочной продукции, ученые тоже разделяют.

- Отрасль находится не в самом выгодном положении, - отмечает исполнительный директор Союза самостоятельных сельхозорганизаций Белгородской области Анатолий Алексеев. - В то время, когда важно снижать для потребителя цену на молоко, производители сталкиваются с постоянным ростом цен на корма, энергоресурсы, а теперь вынуждены вкладывать средства в закупку оборудования для маркировки молочной продукции.

Эти затраты он считает непосильными для многих российских хозяйств, особенно небольших.

- Что они будут делать, когда не смогут за все это платить? Конечно, они примут решение вырезать скот, - говорит Анатолий Алексеев. - Но делать этого никак нельзя.

Не только амбициозный показатель в миллион тонн белгородского молока тому причиной. Тот факт, что на рынке не хватает молочной продукции, подтверждают и производители, и эксперты потребительского рынка. По статистике, в целом по стране закупается около шести миллионов тонн молока. Этот объем не так уж велик, чтобы не производить его самостоятельно, уверены ученые. О рентабельности же они предпочитают рассуждать не так, как привыкло большинство.

Доктор сельскохозяйственных наук Николай Асыка считает, что молочная ферма должна стать обязательным элементом в структуре агропромышленного предприятия. В пример он приводит колхоз имени Василия Горина, где молочным животноводством занимаются более полувека и рентабельность производства последние годы держалась на уровне 70 процентов.

- Но это ошибочная цифра, - уверен Николай Асыка.

Все ниже и ниже?

Показатели рентабельности молочного производства снижаются даже у передовых в этом отношении хозяйств. Главный зоотехник по отрасли крупного рогатого скота в колхозе имени Горина Виталий Артюх приводит данные за последние два десятилетия, и сравнение не в пользу последних лет. По его словам, рентабельность производства молока в 1991 году в хозяйстве превышала 60 процентов. Были периоды, когда этот показатель доходил до 77 - в 2010 году, до 91 - в 2008-м или даже превышал 102 процента - это зафиксировали в 2007 году.

Показатели рентабельности молочного производства снижаются даже у передовых в этом отношении хозяйств

Сам Виталий Артюх - доктор сельскохозяйственных наук и профессор, - рассказывая об опыте молочного производства, отмечает, что залогом успеха стали работа над генетикой животных и бережное к ним отношение. Здесь изначально не закупали скот: в 60-х годах прошлого столетия о поездках за границу с такой целью речь, естественно, не шла, однако и из-за пределов региона председатель колхоза, носившего тогда имя Фрунзе, Василий Горин коров решил не привозить.

- Ему тогда сказали, что вместе с животными можно привезти весь тот негатив, который в хозяйстве во время отбора и не увидишь, - вспоминает Виталий Артюх. - И Василий Яковлевич послушал совета, стал работать над генетикой самостоятельно.

Постепенно отбирая и скрещивая лучших представителей черно-пестрой породы, в колхозе вывели свой, бессоновский тип коров. И сейчас, несмотря на сложности в отрасли, при стаде в семь тысяч голов в хозяйстве получают прибыль в сумме свыше 55 тысяч рублей на голову. Виталий Артюх отмечает, что в прошлом этот показатель был и выше, но и сейчас никто не отчаивается.

- Молочное животноводство - один из наших профилей, - добавляет он. - В один год хорошую прибыль дает он, в другой - свиноводство.

В колхозе самостоятельно заботятся о кормах, о переработке и даже о распространении своей продукции. И это позволяет относиться к временным сложностям с высокой долей позитива.

Николай Асыка, возвращаясь к "ошибочным цифрам", поясняет, что оптимизм горинских животноводов объясним и понятен.

- Показатель рентабельности молочного животноводства в таком хозяйстве не отражает ни влияния кормовых культур на урожайность пшеницы, ни экономии на удобрениях для пашни, - отмечает он. - Между тем каждой молочной ферме нужны кормовые культуры. Они - основа севооборота и самый лучший предшественник для той же озимой пшеницы. Кормовые культуры дают прибавку к ее урожайности на следующий год до 15 центнеров с гектара. Неплохо, правда? Но ведь это же, как и стоимость навоза, не учитывается при расчете рентабельности молочного производства.

Продуктивность плюс

Николай Асыка подчеркивает, что предпочтение птицеводству и свиноводству как ведущим отраслям уже дало свои результаты: Белгородская область - признанный лидер по производству мяса в стране. Однако сосредоточить производство молока исключительно в профильных агрохолдингах, по мнению ученого, рискованно.

- Если мы будем строить большие молочные комплексы - по нескольку тысяч голов дойного стада, - то и посевы кормовых культур будут сконцентрированы исключительно вокруг них, - поясняет Николай Асыка.

Если же, наоборот, небольшие молочные фермы начнут создаваться как структурные подразделения многопрофильных агрохолдингов, а также как самостоятельные фермерские хозяйства с высокой автоматизацией, то это станет драйвером роста для всего агропромышленного комплекса - в первую очередь благодаря оздоровлению почвы. Эксперты подчеркивают, что в таких условиях тот самый миллион тонн молока не такая уж и далекая цель для белгородского АПК.

- Ведь область уже столько производила, - напоминает Виталий Артюх. - В 1991 году в регионе насчитывалось свыше 278 тысяч голов дойного стада. В целом по стране - более 20 миллионов голов. Сейчас в хозяйствах области примерно 235 тысяч голов, которые дают свыше 540 тысяч тонн молока.

Таким образом, увеличивать поголовье до прежнего, скорее всего, не придется благодаря возросшей продуктивности стада, однако позаботиться о многообразии молочных ферм ученые рекомендуют.