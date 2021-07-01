За прошедшую неделю на российских прилавках подорожали овощи "борщевого набора". В ряде регионов покупатели заметили, что морковь и свекла стали почти вдвое дороже бананов. При виде высокого ценника на овощи покупатели строят догадки: виновата ли нехватка трудовых мигрантов в агропромышленном комплексе или год выдался неурожайный? Однако производители спешат успокоить: это типичная сезонная ситуация, которая складывается из года в год.

Почему же цена на "борщевой набор", в который входят картофель, репчатый лук, капуста, морковь и свекла, остается высокой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года? Обычно к концу весны сроки хранения отечественных овощей, собранных в прошлом году, заканчиваются, но вскоре поспевает новый урожай, цены вновь стабилизуются. В этом году "борщевой набор" опоздал к столу. Он еще зреет на полях, и причина опоздания - погодные условия. В этом году в период посевной в ряде регионов наблюдались длительные похолодания и краткосрочные потепления, а в мае полили дожди. Почва прогреться не успела, сельхозработы начались позже обычного.

Сейчас в торговых сетях в основном импортные овощи, которые, конечно, дороже отечественных. Однако к концу месяца, когда ритейлеры израсходуют запас привозных овощей, на прилавках появится продукция с юга России по низкой, привычной нам цене. На рынках и ярмарках выходного дня это произойдет быстрее.

В моей родной Республике Мордовии тоже наблюдается сезонное удорожание овощей "борщевого набора". В регионе оценивают ситуацию как стабильную, отмечая, что в сдерживании цен действительно благоприятную роль играют ярмарки выходного дня. Минсельхозпрод республики, как и профильные органы власти в ряде других субъектов РФ, ведет еженедельный мониторинг отпускных цен сельскохозяйственных и промышленных производителей и розничных цен в торговых сетях на продукты питания из потребительской корзины.

В этом году повышения цен на овощи бояться не стоит. Уже сейчас, по данным Минсельхоза России, овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посеяны на площади 124,1 тысячи гектаров, общий план сева выполнен с увеличением площади на полтора процента. Также Минэкономразвития объявило о поставках свежих овощей из Узбекистана, которые помогут скорректировать цены на продукцию. Первый "Агроэкспресс" ожидается осенью. О регулировании цен на овощи, как это было в прошлом году, когда стоимость социально значимых продуктов выросла на десятки процентов и правительство заморозило цены на сахар и подсолнечное масло, речи не идет. Рынок традиционно справится сам.

В этом году роста цен на овощи бояться не стоит

Поэтому, пока в интернете в шутку предлагают обменять мешок моркови на квартиру, а сезонное подорожание овощей называют "горем луковым", предлагаю обратить внимание на фермерские рынки, ярмарки выходного дня и продукцию отечественных производителей. Там предлагают уже выращенные местные овощи. Там большой выбор других ранних овощей: редиса, огурцов, шпината, укропа, зеленого лука и другой зелени. Цены на них уже снижаются. Например, на 5,4 процента подешевели огурцы, на 6,2 - томаты. Остается подождать две-три недели, пока на российских полях дозреет долгожданный "овощной набор".