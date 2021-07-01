Резкое подорожание моркови, свеклы и картофеля в рознице обеспокоило горожан во многих регионах. По данным маркетологов, эти овощи стали лидерами по росту цен среди базовых продуктов питания за последний год.

Ценники с цифрами 100, 120, 130 рублей за килограмм немытой моркови или усохшей свеклы в последнюю неделю вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Жители Иванова заметили, что магазины вводят 30-процентные скидки, чтобы реализовать овощи, которые при такой дороговизне не пользуются спросом и теряют товарный вид. На мини-рынках Воронежа некоторые продавцы и вовсе отказались от моркови и свеклы: ждут нового урожая, при котором покупатели смогут позволить себе борщ "экономкласса".

Для большинства потребителей нынешние цены не то чтобы неподъемны: тепличные огурцы и помидоры за те же 120 рублей/кило берут охотно, свежие кабачки можно найти за 50, белокочанная капуста и репчатый лук стоят копейки. Но людям сложно смириться с тем, что подорожали самые простые и привычные продукты.

- Можно понять, когда такую цену ставят на импортные овощи. Но местные-то стоят столько же. В прошлом году неурожая вроде бы не было... - рассуждает воронежская дачница Ольга. - Недавно захотелось черешни, килограмм узбекской - 200 рублей, как и в прошлом году. Рядом клубника - 280. Импортная. Подожду, думаю, нашей южной. Через несколько дней смотрю - а наша-то еще дороже...

Июньские цены 2021 и 2020 годов сравнили в сети региональных исследовательских компаний "Полстеры.рф" в рамках проекта "Котлета с пюрешкой". В очередной волне мониторинга участвовало 36 субъектов РФ. Оказалось, что овощи в магазинах подорожали кратно: картофель - в 1,7 раза, морковь - в два, свекла - в 2,8. Тогда как взволновавшие россиян зимой сахар-песок и подсолнечное масло прибавили в цене лишь 30-40 процентов. На треть больше стали стоить свежие огурцы и укроп, белокочанная капуста, майонез и яйца. Охлажденное куриное филе и свиной фарш прибавили в цене примерно на 10 процентов, а сливочное масло - всего на три.

В сдерживании цен на продукты благоприятную роль играют ярмарки выходного дня

По статистике "Платформы ОФД", которая ежедневно обрабатывает 44 миллиона чеков с миллиона с лишним онлайн-касс в России, укроп и яйца подорожали за год (с июня по июнь) на 35 процентов, а вот картофель - только на 20. Данные из других овощных категорий сервис не раскрывает по просьбе клиентов.

При этом в магазинах можно найти и продукты, которые прошлым летом стоили дороже. Например, яблоки (-20 процентов) и репчатый лук (-11 процентов). Такие цифры приводятся в отчете "Котлеты с пюрешкой" от 15 июня.

Напомним, в рамках этого проекта маркетологи каждый квартал фиксируют в магазинах федеральных и местных торговых сетей цены на три десятка продуктов, входящих в условный рацион россиянина на сутки. Меню рассчитано с учетом потребности в питательных веществах. Для простоты приняли, что человек ест дома трижды в день. Завтрак - овсянка на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и пол-апельсина. Обед - салат из свежих овощей, борщ, свиная котлета с картофельным пюре, чай и хлеб. Ужин - салат оливье, макароны с поджаркой из курицы, чай и хлеб. Для анализа выбирают самые дешевые варианты в минимальной фасовке (без пересчета на килограмм). Затем выводят средние значения - для каждого региона и страны в целом. В июне 2021-го Центральный федеральный округ в проекте представляли Москва, Воронежская, Калужская и Липецкая области.

Стоимость "Пюрешки" во всех городах-участниках превышает 300 рублей в сутки. В декабре такой уровень цен наблюдался лишь в половине случаев, в сентябре - в каждом десятом. Самый дешевый рацион - на 304 рубля - удалось составить в Нижнем Новгороде. В Воронеже он стоит 312 рублей, в Липецке 330, в Калуге и Москве - почти 350.

За квартал "Пюрешка" в среднем по стране подорожала на 5,6 процента. По сравнению с прошлым июнем - на 20 (в Липецкой области - на 25).

В большинстве регионов страны на базовый набор продуктов уйдет 80 процентов прожиточного минимума (если брать его суточную величину). В Москве - половина суммы. При этом в столице расходы на еду, рассчитанные по методике проекта, составляют девять процентов среднедневного заработка. В Воронеже, Калуге и Липецке - примерно четверть.

Прямая речь

Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова:

- Овощи и фрукты провоцировали продовольственную инфляцию с начала 2021 года. Цены на них выросли за пять месяцев на 13 процентов. Продовольственная инфляция за этот период составила 4,85 процента, тогда как потребительская, для сравнения, находилась на уровне 3,48 процента.

Весной сезонные овощи традиционно дорожают, в начале лета высокие цены сохраняются. Это объяснимо: запасы отечественной продукции прошлогоднего урожая заканчиваются (или уже закончились), на прилавках преобладают импортные продукты.

На цены всех овощей и ягод влияет объем собранного урожая. В 2020 году по сравнению с 2019-м посевные площади сократились: под картофель - на восемь процентов, под столовую свеклу и морковь - более чем на 13. В результате отечественных овощей было собрано меньше: свеклы - на 15 процентов, моркови - на 11. Качество урожая из-за погодных условий было невысоким, что существенно повысило затраты на его хранение и сортировку.

Эти условия спровоцировали высокую долю импорта овощей. Падение доходов значительной части населения привело к росту спроса на составляющие "борщевого набора". Вместе все указанные факторы привели к резкому росту цен на овощную продукцию с начала года.

В текущем году из-за холодной весны примерно на две недели задержалась посевная кампания, что приведет к более позднему поступлению в продажу отечественных овощей и ягод. Сельхозпроизводители были вынуждены брать кредиты (для покупки семян, удобрений, ремонта техники и так далее) и в дальнейшем будут выплачивать проценты, что неминуемо отразится на ценах их продукции. Многое определят объемы и качество собранного урожая - а это, в свою очередь, зависит от погоды.

Из-за климатических условий нашей страны на российских прилавках традиционно преобладают импортные ягоды. Их доля - 75 процентов. Сильные февральские снегопады в южных регионах привели к гибели части клубники - урожай ниже прошлогоднего. В Европе погодные условия весной также были неблагоприятными, поставки ягод оттуда задерживаются. Таким образом, предложение существенно ниже, чем в предыдущие годы.

Кроме этого, цены импортных овощей и ягод зависят от курса национальной валюты, затрат на их хранение и логистику (которые существенно выросли во всем мире в результате пандемии). Качество привозной продукции выше, поэтому стоят они в розничных торговых сетях дороже.

Мировые цены на основные виды продовольствия непрерывно растут в течение года, что влияет на повышение цен импортеров, а также стимулирует экспорт и, как следствие, сокращение предложения отечественной продукции на прилавках.

В этих условиях ожидать существенного снижения цен на овощи и ягоды в ближайшее время не приходится. Скорее всего, в сентябре оно будет в пределах трех-четырех процентов.