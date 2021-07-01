Урбанистический форум: на первом месте для Москвы по-прежнему транспортное развитие

Московский урбанистический форум, который стартовал сегодня в концертном зале "Зарядье", проходит в столице десятый раз. Но в отличие от прежних лет из 650 аккредитовавшихся архитекторов, урбанистов, представителей администрации разных городов из многих стран, приехать на него смогли лишь половина - остальные принимают участие в режиме онлайн. Такой порядок проведения диктует пандемия коронавируса. Но это не снизило интереса к объявленной повестке дискуссии: "Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации".

Открывая форум, мэр Москвы Сергей Собянин сказал: "Я уверен, что большие города будут по-прежнему драйверами развития мировой цивилизации". Но при этом ни один из них - ни город с многовековой историей, ни тот, что строится с чистого листа, - не добьется успеха, если не будет считаться с требованиями сегодняшнего дня, стремиться сделать жизнь своих жителей более комфортной.

Глава департамента развития Берлина Манфред Кюне рассказал, что именно с этой целью они сейчас реконструируют центр столицы Германии 50-60 годов застройки прошлого века, чтобы там было, где и работать, и жить, и отдыхать. Архитектор из колумбийского города Медельин Алехандро Экевери в своем выступлении поделился опытом стирания границ между благополучными районами и заброшенными. Урбанист Абдулла Балалаа из Масдара рассказал, как в Арабских Объединенных Эмиратах, рождается экогород с нулевыми выбросами в атмосферу и в то же время привлекательный для бизнеса.

По мнению заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, вопросы, которые решают эти и другие города мира, во многом совпадают с современными трендами развития Москвы. И прежде всего все, что касается улучшения связанности территорий города, их транспортной доступности для жителей. Москва работает над этим все последние десять лет.

"Мы построили за эти годы 60 станций метро, 30 станций МЦК, проложили более 1000 километров новых дорог, - напомнил он. - Когда пришла пандемия коронавируса, мы поняли, что несмотря на все трудности, темпы строительства дорог не должны снизиться". Стройкомплексу столицы удалось этого добиться. В результате до 2024 года по словам Андрея Бочкарева в городе будет завершено формирование единого транспортного каркаса столицы, включающего в себя подземку, железные дороги и хордовые магистрали. А Большую кольцевую линию метро с 31 станцией глава стройкомплекса пообещал запустить уже в будущем 2022 году, то есть на год раньше, чем планировалось.

Жители же Бирюлева, отдаленного района на юге столицы, которые ждут метро почти три десятка лет, по его словам, скоро могут получить даже прямой выезд в центр Москвы. Трассировка, которая сейчас рассматривается, предполагает соединить Бирюлевскую линию с еще одной новой веткой - Рублево-Архангельской именно через центр. "Прокладывать метро в плотно застроенной части города сложно, но если нам удастся реализовать эту задачу, то эффект от получившегося диаметра будет значительно выше", - объяснил Андрей Бочкарев. И продолжил: "В наших планах на ближайшие два года - строительство 58 километров линий, 24 станций и трех электродепо. Конечная задача программы развития сети метро - обеспечение 90% москвичей подземкой в шаговой доступности".

Продолжит Москва, по его словам, развивать и сеть железнодорожного транспорта. С начала этого года в строй введены уже три платформы на разных маршрутах Московских центральных диаметров, а до конца года планируется достроить еще восемь остановочных пунктов. Причем, все новые станции интегрируются в общую городскую транспортную систему с возможностью перейти с одной линии на другую - по принципу "сухие ноги" и покупая один билет.

Помимо транспортных объектов, по словам заммэра, строители в этом году введут не меньше 8,5 миллиона недвижимости, из которой 5,4 миллиона уже построены за первое полугодие. А из 4,5 миллиона "квадратов" жилья за шесть месяцев построено уже 2,5 миллиона. И все это не просто цифры, а новые рабочие места и новые квартиры, которые и делают жизнь москвичей в своем городе более удобной и привлекательной.