В Белгороде задержаны украинские неонацисты

ФСБ задержала в Белгороде семерых членов неонацистской организации. Организатор и лидер ячейки арестован судом, мера пресечения другим ее членам еще не избрана, сообщили в управлении СКР по региону.

Задержанные относятся к украинской организации МКУ, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Спецслужба предоставила материалы для возбуждения против белгородцев уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем, возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия, реабилитации нацизма.

По версии следствия, в августе 2019 года 21-летний житель Белгородского района, одержимый идеей превосходства белой расы, стал размещать в Сети соответствующие комментарии. Через год он создал сообщество, целью которого была организация государства из людей "белой расы". Для этого предполагалось использовать насилие против представителей других национальностей - его называли "акциями прямого действия". Уговорами белгородец вовлек в организацию своего брата и еще трех молодых людей от 16 до 25 лет.

В ноябре самый младший член ячейки опубликовал расистский комментарий. В феврале и марте 2021 года 19-летний нацист публично оправдал теракт, в котором погиб 51 человек.