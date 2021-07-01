Новости

Илон Маск и Crew Dragon отбили у РКК "Энергия" 34 процента услуг для МКС 13:01
Замглавы Минсельхоза рассказала, когда подешевеет "борщевой набор" 13:00
Российские моряки контролируют действия фрегата ВМС Италии в Черном море 12:58
На Кубани семейная пара ограбила 95-летнюю труженицу тыла 12:48
ФСБ опубликовала видео задержания в Белгороде украинских неонацистов 12:48
В России упрощается оформление новых дорог и трубопроводов 12:45
Европа пытается остановить распространение штамма "Дельта" 12:41
Юрист рассказала об ответственности за поддельные QR-коды 12:37
Таиландский курорт Пхукет открылся для привитых путешественников 12:25
В Белгороде задержаны украинские неонацисты 12:20
В России появится типовое строительство 12:18
Врач развеяла миф о возникновении при вакцинации иммунного феномена ADE 12:14
Мишустин обсудил подготовку к зиме с гендиректором "Россетей" 12:12
В Казани подполковника МЧС задержали по делу о взятках 12:10
В ресторане Якутска ребенка вместо воды напоили антисептиком 12:09
В Калининграде ввели новые COVID-ограничения для общепита и туристов 12:08
В Москве выбрали лучшие экскурсионные маршруты горожан 12:03
Президент подписал закон о поиске пропавших людей по геолокации 12:03
Оперштаб: в Москве выявлено 7 597 новых случаев COVID-19 11:58
Путин поддержал Лукашенко в противостоянии санкциям 11:57
Карасев назначен резервным судьей на четвертьфинал Евро Чехия - Дания 11:54
Во Франции рестораны обязали предоставлять контейнеры для недоеденного 11:50
Актер Энди Дик был арестован за избиение любовника стулом 11:45
В государствах ЕАЭС создан единый рынок труда 11:45
Цены на российскую нефть Urals за год выросли в 1,7 раза 11:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 12:20
Рубрика: Происшествия

В Белгороде задержаны украинские неонацисты

Текст: Антон Валагин

ФСБ задержала в Белгороде семерых членов неонацистской организации. Организатор и лидер ячейки арестован судом, мера пресечения другим ее членам еще не избрана, сообщили в управлении СКР по региону.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
ФСБ задержала главу татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"

Задержанные относятся к украинской организации МКУ, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Спецслужба предоставила материалы для возбуждения против белгородцев уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем, возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия, реабилитации нацизма.

По версии следствия, в августе 2019 года 21-летний житель Белгородского района, одержимый идеей превосходства белой расы, стал размещать в Сети соответствующие комментарии. Через год он создал сообщество, целью которого была организация государства из людей "белой расы". Для этого предполагалось использовать насилие против представителей других национальностей - его называли "акциями прямого действия". Уговорами белгородец вовлек в организацию своего брата и еще трех молодых людей от 16 до 25 лет.

В ноябре самый младший член ячейки опубликовал расистский комментарий. В феврале и марте 2021 года 19-летний нацист публично оправдал теракт, в котором погиб 51 человек.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород

Главное сегодня

ГИБДД в 2022 году получит приборы для моментального выявления пьяных водителей
Зарубежные компании будут штрафовать за отказ страховать россиян
Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистов
В России повысилась стоимость коммунальных услуг
Австрия исключила Россию из списка опасных "коронавирусных" стран
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году